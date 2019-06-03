在追求美好生活的征途上，政策托底不能代替个人奋斗，既要有政策托底，更要在此基础上用奋斗创造美好生活

美好生活不是免费午餐，不是天上掉馅饼，更不是一夜暴富、不劳而获，只有埋头苦干、真抓实干才能梦想成真

当前，脱贫攻坚进入决战决胜阶段，如何处理好扶贫与扶志、输血与造血的关系，是摆在广大干部群众眼前的考题。习近平总书记在重庆石柱考察时对老乡说：幸福是奋斗出来的，脱贫致富不能等靠要，既然党的政策好，就要努力向前跑。从脱贫致富到改善民生，这都是重要的方法论：政策托底和个人奋斗，一个都不能少。

党的十八大以来，每一项民生工程，都在提升群众获得感的同时，为拼搏奋斗创造着条件。实现比较充分就业，让劳动者各尽其能；根治拖薪欠薪痼疾，免除农民工后顾之忧；完善职业教育和培训体系，为青年提供多样化的成才路径……学有所教、劳有所得、病有所医、住有所居等方方面面的实际成效，既体现出发展成果惠及人民群众，又通过获得感提振了干事创业的精气神。作为发展的受益者与参与者，千千万万“甘洒热血写春秋”的奋斗身影，是中国逐梦前行最深沉的力量。

从吃饱穿暖到吃得好穿得好，再到更美好的生活，我国不断在改善民生的道路上求取“更优解”。但保障民生，是维护社会底线公平的制度安排。换句话说，在追求美好生活的征途上，政策托底不能代替个人奋斗。无论是个人前途，还是经济发展，都需要投入聪明才智，都需要付出真诚劳动，如此才能把蛋糕越做越大。正如习近平总书记强调的，“世界上没有坐享其成的好事，要幸福就要奋斗”。说到底，增进民生福祉既要有政策托底，更要在此基础上激发亿万人民用奋斗创造美好生活的积极性。

美好生活不是免费午餐，不是守株待兔，更不是一夜暴富、不劳而获，只有埋头苦干、真抓实干才能梦想成真。奋斗是实现幸福的必由之路。“一心只为老乡亲”，带领十八洞村村民寻找致富法子的“玛汝队长”石登高；每天待在实验室，研制的电容电池达到国际先进水平的蒋虎南；熟记2600多个地名，不允许一个快递发错的邮件接发员柴闪闪……这些2019年全国五一劳动奖章的获得者，用智慧与汗水攻克人生难关，创造美丽生活。在他们口中，“感恩”“奋斗”是两个常被提起的关键词。身处伟大的时代，受益于社会的馈赠，个人就如同站在巨人的肩膀上，当个人奋斗与国家发展同频共振，个人就能不断抵达新的人生高度。

弘扬奋斗精神，不仅需要个人的进取，更需要国家以制度搭建干事创业的良好平台。一方面，要更好发挥政策托底的保基本、守底线作用，为奋斗者、劳动者斩断后顾之忧，让他们能够在追梦征程轻松上阵。另一方面，要加快构建以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系，给奋斗者、劳动者更多施展才华的机会。近年来，从大病医疗全覆盖，到养老金“十五连涨”，从深入推进简政放权，到不断优化营商环境，社会保障网越织越密、社会发展环境越来越公平，正是要为奋斗者创造更好的条件，让他们有机会、有条件去实现人生出彩。

立足新时代，在政策托底的基础上，我们应心无旁骛地用双手创造美好生活。在这个人人皆可出彩的大舞台上，以奋斗为基调，每个人都能唱响圆梦之歌。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 05 版）