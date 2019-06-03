保护网民权益就是保障民生

网络空间治理事关民生，民生无小事，保障网民权益就是保障民生

最近一段时期，“浏览器主页劫持”成为媒体和公众关注的焦点话题。尤其在互联网上，相关关键词登上微博热搜榜单，吸引了过亿阅读量。包括“浏览器主页劫持”、APP权限要求过多、用户信息被违规收集等在内的网络技术霸凌现象，持续引发热议。通过媒体的连续追踪报道，相关企业迅速表态、进行整改，监管部门、行业协会也发出权威声音，表示将加强监管。

对广大网民来说，“浏览器主页劫持”并不鲜见，很多人都中过招。这样一个网络空间“司空见惯”的小问题，为何能引起这么大的共鸣？说明广大网民已意识到这些网络顽疾的危害，期待尽快整治；说明打击网络技术霸凌乱象的确深得民心，网民拍手称快；说明网络空间治理事关民生，民生无小事，保障网民权益就是保障民生。

以互联网技术为代表的新一代信息技术发展，深刻改变着人们的工作和生活方式。随着互联网覆盖范围进一步扩大，入网门槛进一步降低，技术进步和服务创新为经济和社会发展带来巨大红利，彰显“科技带来美好生活”的意义。与此同时，互联网从最初的工具、渠道、平台，逐步变成一个复杂的网络空间，甚至出现了“灰色”地带和隐藏黑色利益链条的“阴影”地带。

一方面，打击互联网违规违法行为的力度在不断加大，保护公民个人信息数据的措施在不断完善；另一方面，网络技术霸凌行为仍然存在。部分互联网企业利用“浏览器主页劫持”“APP数据劫持”等获得流量和数据信息，无视和藐视用户的知情权和选择权；不法分子利用木马病毒和各种诈骗手段盗窃用户个人隐私和数据、牟取非法利益的现象时有发生；各种虚假、误导信息层出不穷……治理这些互联网顽疾，不可能一蹴而就，但问题摆在那里，治理必须跟上。

截至去年底，我国网民规模达8.29亿，手机网民规模达8.17亿。保障网络空间天朗气清、生态良好，是满足人民对美好生活追求的题中应有之义。互联网不是法外之地，不能让乱象滋生蔓延，针对网络空间的痼疾和新问题，亟须完善法律法规，加大治理力度，加强行业自律，鼓励社会监督。各方协同，形成合力，善用组合拳，打好主动仗，切实保护亿万网民权益，增强百姓在国家信息化发展中的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2019年06月03日 19 版）