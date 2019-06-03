大自然中的植物种类繁多，它们的果实五彩缤纷，有的果实“爱旅游”，有些喜欢“宅在家”，赤道附近的果实则是“黑”的。为什么会这样？近日，中美科学家联合完成的一项新研究揭开了果实多彩之谜。

杜鹃花科白珠树族植物是我们平时所吃蓝莓的近亲，其果实围绕整个太平洋地区分布，且颜色众多，这引起了科学家们对果实颜色扩散分化、地理分布的好奇。中国科学院昆明植物研究所、美国亚利桑那大学和得克萨斯州植物研究所的联合科研小组收集信息发现，该植物大约有280种，从海拔0米的海边到海拔400米的亚热带雨林，再到海拔4500米的高山草甸都有分布。其果实的基础色主要包括：白、红、蓝、紫和黑色，另外还有这五种基础色的不同深浅变化。进一步探究发现，尽管红色果实相对罕见，但其扩散性最强，传播地最广；蓝色果实的扩散性最差，不易传播到其他地区；白色果实可能是红色或蓝色果实“白化”的产物。此外，海拔和纬度也会影响到果实的颜色，低海拔地区果实多为红色；高海拔地区果实多为白色；越接近赤道地区，果实越呈现蓝紫色，且颜色不断加深。

中科院昆明植物研究所副研究员陆露博士指出，果实之所以五颜六色，最关键原因是其中含有丰富的类胡萝卜素、花青素和类黄酮等色素。随着这些色素组合比例的不同变化，以及复杂环境系统的影响，果实最终才会五彩斑斓。▲ （方文革）