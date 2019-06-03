他不愿回家，是因为外遇吗？

Q:

我和丈夫在婚前各方面都很合适，所谓的门当户对结了婚，而不满一年的婚姻，却“意外”触礁，所谓“意外”是对我而言，对他来说，也许是厚积薄发。

我们两个性格相似，家庭背景简单，没有什么大起大落的经历，所以和很多“80后”独生子女一样，不会事无巨细地照料对方。

我因为前男友的背叛，和小时候家庭对我的打压式教育，对自己很没有自信，所以在恋爱的时候，多是不在乎，而结婚后，却发现我对他缺乏信任，几乎所有在婚姻中会犯的愚蠢错误我都犯了。婚后的我们争吵频繁，我在婚姻中的砝码越来越轻，从小吵到大吵，直到两个月前的冷战爆发。

他拿走了自己的工资卡，每晚下班不回家，但是无论我与他的父母、朋友如何逼问，他都说自己没有外遇，他说我们不相信这个前提，什么都无从谈起。他只要自由，没有人管他。

昨晚，我们再次经过一场车轮战。他答应我会做些改变，会尝试重新开始，我认为关键是重新建立信任，他却觉得很难，我建议他寻找专业的婚姻咨询，他敷衍说，会在网上找找……无谓的争论我也很累，看不到他的诚意，他忽冷忽热的态度给我的生活造成假象，到底这些是不是他外遇的借口？

我真的不知道该如何选择，是选择努力重新开始？还是结束这不满一年的婚姻，结束自己的痛苦？ 霏霏

A:

霏霏，你好：

难道你以为，伴侣不愿回家的原因，就都是因为有了“外遇”吗？

虽然有不少人是因这个理由而选择逃离伴侣，但生活之中，亦有不少人，即便没有情人，也愿意呆在外面。你们为什么把日子过成了这样子？为什么把一个家经营的只想逃离呢？

这其中有他的原因。若他懂得体谅和包容，这日子也能过下去，可同样身为“80后”的他，也和你一样，没学会“包容”。

你承认自己犯过婚姻里的愚蠢错误，说是来自家庭环境以及前男友的背叛。这一点我相信。

往往越是缺乏自信的人，会越渴望从婚姻中获得主导权，他（她）经不起一丁点的挑战，容不下一丝丝的冷眼。说到底，缺乏自信的人，总是试图通过掌控伴侣，掌控最亲密的那个人，来获得一种自身存在感的证明。你会惶恐于自己的砝码越来越轻，其实你是害怕，这个人，你管不住。可是，控制欲这样强的伴侣，哪个人真正受得了呢？

想要改善你们的关系，先学会长大吧。婚姻出了问题，那是你们两个人的事情，不必再请父母和朋友们来帮你们做决断。而且，婚姻之事，参与的人越多，夫妻俩的感情会越差，因为家丑一旦外扬，当事人索性会破罐破摔。

另外一点，他能有要努力的表态，这很好。首先证明他也愿意把日子过好，那么接下来，你该做的是，学会从好的一面看待他，不要总去看他的不足。人人都有不足，若你只盯着那里看，这是你的心态出了问题，不论和谁结婚，都过不好日子。所以今后，若他有了优点，学会夸赞他，并且表露出你对他的爱意。人都是情感动物，谁都喜欢那些喜欢我们的人，获得了爱，他才真正愿意去付出爱。

这段婚姻的问题，更多出在你的心里。学会调整自己，等于是给自己一个机会。若你的心不够康健，任何人都给不了你想要的幸福。

本期做客专家

苏芩，著名情感类畅销书作家，曾担任央视《半边天》、北京卫视《选择》、天津卫视《爱情保卫战》、浙江卫视《爱情连连看》等多档电视栏目的嘉宾