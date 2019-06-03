婚后，TA完全变了吗？

很多夫妻都会对婚后伴侣行为的转变感到震惊，实际上，这些转变在婚前的交往中都是有警告信号的。

当你试图加深一段感情时，你总会向对方展现你最好的一面，这是很自然的事情。这也是为什么很多人会对婚后伴侣行为的转变感到震惊的原因。有时候变化是显而易见的。

正式在一起之前，你的伴侣对你一直在做的事情很感兴趣，但是逐渐地，他将你做的事情当成理所当然；在婚礼前，当有分歧的时候，他（她）会设法找到共同点或其他公平的解决办法，现在呢，则是一天一小吵，三天一大吵；在结婚之前，你们的性生活是和谐的，而现在，他（她）却开始拒绝和你亲近了；刚开始的时候，他声称自己致力于事业，但在婚后不久，他开始有了疲态，甚至让你承担了家庭的全部经济负担；在婚礼钟声响起之前，他（她）似乎不抽烟不喝酒，但不久之后，抽烟、酗酒、疯狂购物、情绪暴躁等等的问题都接踵而来。

其实，你的对象在婚后是否会变，是有警告信号的。

体重：虽然你的伴侣的饮食倾向一直很小心，也意味着后期还是有风险的。如果你有发胖倾向，一个点心就可以变胖。如果一个人的体重正常，但却是个食肉兽，那么随着年龄增长、新陈代谢的减缓，运动的减少，“就很可能会变胖”。在结婚之前，对方也许为了保持形象不敢多吃，但结婚之后，“我就吃这一次”很可能就成了一句口头禅。

关怀：如果你对伴侣嘘寒问暖的次数，或者关心对方各方面状态的次数比对方关心你的多，你会竭尽所能取悦他（她），让自己疲倦也不惜，而对方却没有这种程度上的付出或者在乎，那就是警告信号了。

以友好的方式处理分歧：这是一个好的迹象，即使你的伴侣最近经受着很大的压力，他也很少将争论扩大，而是积极寻求较为友好的方式与伴侣达成共识。如果遇到分歧，他（她）习惯性会用比较激烈、充满恶意的方式应对的话，那就要注意了。这些习惯方式不会因为结婚就突然发生好转。

卧室里的和谐：亲密接触是否和谐，在关系的早期其实都有征兆。比如在她感觉需要更多的时间磨合，而他很渴望和她发展更进一步的关系。但是，如果一个人在多次约会之后一直兴致缺缺，对这方面没有表露出太大的兴趣，那就小心了。这也许是一个根深蒂固的心理问题，可能很难改善。

愤怒的处理：在这段关系的早期，你可能会发现对方的情绪极其不稳定，或者很容易很暴躁。但通常情况下，这个人通常会采取克制的方式，尽管偶尔也似乎稍稍有点出格，例如扔东西、砸东西。但往往，他会大吼大叫、歇斯底里的情况会更多。要知道，即使不是对你身体施加暴力，对方如果情绪起伏很大，生气起来会扔东西砸东西，那么也是一个严重的警告信号。

工作：一些人声称经济状态很好，事业稳定，在婚后能够带来可观的收入。然而，在婚后不久，这个人就变了，例如说就业市场不好，自己最近压力大，或者想全职待在家里照顾孩子等等。如果想清楚这种状况，在婚前，我们就应该直接用中性的语气来探讨这个问题：你打算在我们结婚后继续工作吗？你对此有多确定？我们有了孩子以后怎么办？

消费成瘾：如果你的伴侣太迷恋于买东西，那你要小心了。消费成瘾的人会试图通过购物来填补的情感空洞。

很多夫妻和情侣都会经历一些困境，对这些警告信号保持警惕，可以帮助你找到一段能够长期成长的关系。（郑子玲 译）