隐藏在亲密关系里的暴力

现在，亲密关系暴力比较多发，但有些在我国法律里暂时还没有明确的相关界定。如果你的亲密关系里已经有了暴力行为，要认清楚周围的风险，保持谨慎和理性。

亲密关系中常见的暴力

肢体暴力：有程度之分。我推你一下，推搡就不算肢体暴力。但他（她）直接一巴掌扇到你脸上，撞到桌子等，造成明显伤痕、红肿，就是肢体暴力。

言语暴力：有些人可能讲话比较冲，但是“冲”跟言语暴力有本质区别。“冲”是一个人一句话能把你说得感觉没办法跟他聊下去。但语言暴力是有大量人身攻击的词出现。

经济暴力：很容易被忽略。完全不让另一半去上班，或无节制地花另一半的钱等，都属于经济暴力。

冷暴力：跟冷战不一样，冷暴力是长时间，持续冷漠对待另一半。你提任何有效的建议，他（她）都不会去回应你。还有差别化对待。你和别人都坐这，他（她）只跟另一个人说话。这是一种有针对性的冷漠。

还有一种暴力很隐蔽：过度管束，需要每一个人警惕。例如，23岁的小美自身没什么安全感，她特别介意男友对自己的关注度。两人约会，男友接客户电话超过40分钟，这样的事发生二三次后，小美开始严重质疑男友对自己的感情，并怀疑他在跟其他女生聊天。之后小美常在男友工作时给他打电话“查岗”，还要求男友把手机中的所有异性好友删除，并每晚检查他的手机。男友觉得不能接受，两人一直争吵不断，直到分手。

这种情况，是典型的“过度管束”，是一种亲密关系暴力。这种暴力，甚至比肢体暴力还恐怖。它包括限制另一半跟朋友交流“你不能跟其他异性联系”，或要求另一半“你半小时发个定位给我”“你一定要在3分钟内回我短信”等等。如果你不回，他（她）就情绪激动，乱发脾气。

很多人觉得这是恋爱里很正常的事情，但其实，这是大错特错。因为对爱的表现，是有限度的。施加“过度管束”的人，没有安全感，极度渴望一直有人陪着，需要持续被关注。这样错误的方式，会造成对方强烈的焦虑和恐惧， 是很不健康的亲密关系。

隐忍，带不来真正的亲密关系

现实生活中，很多年轻人对亲密关系暴力的忍耐力的确很强。但健康的亲密关系，真的没有一味地、持续地“一个愿打，一个愿挨”。比如一个女生遇到渣男，但她就是不肯放弃这段关系，最后自食其果。

为什么她离不开？因为虽然男友对她施加暴力，但每逢过节过生日，他会送她礼物，给惊喜，刚好就踩到这个女生喜欢的关键点上。然后女生就觉得：他是爱我的，其他东西（暴力）我就忍了吧。实际上，如果他（她）经常对你使用暴力，他（她）是个惯犯，千万就不要期望对方能改变了，这是不可能的。

有人在亲密关系内外反差很大。你会看到一个人在外面客客气气，温文尔雅，素质教养高，但回到家就脾气暴躁，只会用吵架解决问题。为什么？

现在社会压力越来越大，一个人很容易情绪积压。积压之后，怎么办？他（她）只能去找一个相对弱势的目标去发泄。他（她）不能找外面的目标，因为要承担责任。在亲密关系里，他（她）可以发泄，又不承担显著的责任。

忍受对方肆意发泄情绪的人，或用吵架解决问题的人，还可能有一个错误的思想是：吵一辈子过来就好了。他们觉得吵架很正常，绝不会理解为“暴力”。因为这可能带来很多其他问题，比如心理问题，抑郁症，焦虑等等。

建议是不管这个人平常表现有多好，一旦出现这样的行为，都应该立刻结束这段亲密关系。这并不是出现单个暴力行为的问题，而是一个人背后的教育模式和他的情绪控制有问题。暴力，永远是跟情绪触发和控制联系在一起的。你怎么可能让一个人改掉自己多年的行为模式和性格？在犯罪心理学看来，几乎是不可能改的。因为他平常就是这样跟父母沟通这样长大的，他会觉得这是一个解决问题的方式，甚至是“正确”的亲密关系沟通模式。

如何远离不健康的亲密关系

我们不能去判断一个人是否有潜在暴力，这比较复杂。但我们在选择伴侣时，有一些细节可以参考。

第一个是看小事。亲密关系是小事组成的。如果一个人对小事的反应特别过激，你就要多考虑一下。这个“过激”包含情绪和行为两个方面。情绪的失控是最基本的。但如果出现暴力行为的话，你就完全不要考虑了。

第二件事，是看他对父母的态度，或者他父母之间互相沟通的态度。因为暴力行为会“传染”。但提醒一下，推测一个人有没有暴力倾向，要综合地去看。有的父母本身关系不好，情绪表达激烈，但孩子不一定就这样。

现在，亲密关系暴力比较多发，但有些在我国法律里暂时还没有明确的相关界定。如果你的亲密关系里已经有了暴力行为，你一定要积极主动地寻求帮助。社会支持系统是一方面，专业机构也是很有用的。无论你是不是处于亲密关系之中，你都要认清楚自己周围的风险，尽量保持谨慎，理性。（张蔚）