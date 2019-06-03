阿尔茨海默病引关注 医生解答家人能做什么？

随着《人间世2·往事只能回味》和《忘不了餐厅》的热播，阿尔茨海默病患者受到了更多的关注，引起社会广泛热议。近日，中新网记者来到位于上海市徐汇区宛平南路600号的上海市精神卫生中心，寻找“得了阿尔茨海默病，作为家人能做什么？”的答案。

在该精神卫生中心的老年病房内，收入住院的便是患有阿尔茨海默病的老人。李霞是精神卫生中心老年科的主任医师，她与其他几位医生一起照护、治疗着这些特殊的老人们。

李霞介绍说，阿尔茨海默病是一种因脑部伤害或疾病所导致的渐进性认知功能退化，且此退化的幅度远高于正常老化的进展。李霞指出，这是一个真实存在的庞大群体，但令人遗憾的是目前人们对阿尔茨海默病的就诊率不高，尤其是轻度的认知障碍规范诊疗率很低，仅为5%左右。

“这是一个老龄带来的问题。老龄化大家都没有准备好，大家原来觉得‘七十古来稀’，现在90岁这么多见，但90岁生阿尔茨海默病的概率是50%，70岁的话可能是4%到5%，从数字上来看应该是10倍，所以当你面对一个更老龄化的社会，那这个病的风险就很高”，李霞说。

在和记者的交谈中，李霞分享了她撰写的《帮我记住这世界》一书，在这本书中收录了32个故事，全面纪录了阿尔茨海默病患者的病情以及如何有效地“对症下药”。

其中的一个故事讲述了一位50多岁的女性，她患上了很特别的一种阿尔茨海默病。“我们发现了她为什么总是尖叫，她尖叫的时候有的时候是要上厕所了，你要理解她，她又表达不出来。她这里要上厕所你还想给她喝水，那她就会叫得很厉害，所以说就要去找到她什么情况下不叫，什么情况下她在叫，找到这样一个规律，终于让她的叫声至少少了”。

李霞呼吁，阿尔茨海默病一定要尽早干预，恰当的治疗可以大大遏制病情发展。合理的训练有助于减缓疾病进展，特别是提高大脑的处理信息的能力，将减少健忘所带来的严重后果，也能让阿尔茨海默病发生得更慢一些。

“其实越早期看病，也许不需要住院，只是需要在门诊。我们给他做一个详细的规划，那么就变成慢性病了。早期就诊和能够规范的干预，其实对他们的生活质量和避免进入到住院的流程，其实还是蛮重要的。”住院的话一般平均四周到六周，我们就会去了解清楚他是什么问题，诊断清楚，相应对症处理，再跟照顾他的人去说后续应该怎样更合理”，李霞介绍说。

李霞希望，除了专科医生以外也能推动社区和家庭更多地参与，完善阿尔茨海默病患者的照护系统，提供专业培训等支持，共同改善阿尔茨海默病患者这一群体的生存状态，而这也是她的职业梦想。(康玉湛 李秋莹 徐银)