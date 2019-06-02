中国老年保健协会营养与慢病康复专业委员会成立大会暨慢病康复“双处方技术体系和模式”研讨会在京召开

2019年6月1日，中国老年保健协会营养与慢病康复专业委员会成立大会暨慢病康复“双处方技术体系和模式”研讨会在北京成功召开。来自北京、上海、河南等地卫健系统各部门、医疗机构和健康管理机构的专家、学者及健康管理师等约150余人参加了会议。

中国老年保健协会营养与慢病康复专业委员会（以下简称“慢病委”）当选首届主任委员梁逸飞介绍说，慢病委将贯彻落实《健康中国2030规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》的精神，在中国老年保健协会的领导下，致力于慢病康复人才培养，推进“双处方技术体系和模式”落地，促进慢病康复服务事业的发展，有效实现慢病防控与康复。

“双处方技术体系和模式”即双处方+三师共管服务模式，双处方指“药方+行为健康管理处方”，三师共管服务模式指双处方的“医师、技法讲师、健康管理师”共同干预管理病人健康的模式。经过多年临床与实践摸索，“双处方技术体系和模式”集医疗处方与营养运动心理行为健康管理于一体，旨在把治病为中心向以健康为中心转变，可有效促进医疗效果，提高患者依存性及自我管理慢病的主动性。

随着慢病形势的高发以及消费需求日渐多元化，对慢病康复人才的技能和模式提出了“专业化、团队化”的需求。梁主委表示，以糖尿病康复为切入点，培养具备双处方理念和技能的“慢病康复人才”，推广三师共管，有效打通和衔接院内、院外的服务模式，将是慢病委改善中国慢病状况的一项长期使命。梁主委坚信，在中国老年保健协会的指导下，在业内专家的大力支持下，慢病委一定不辱使命，砥砺前行，发挥专业委员会引领作用，为慢病康复事业的发展，为健康中国建设作出应有的贡献。

（吴光）