电子烟也有二手烟：尼古丁含量甚至高于普通香烟

“掐不灭”的电子烟

尼古丁含量甚至高于普通香烟，且同样存在二手烟问题，“身份不明”的电子烟亟须纳入烟草制品管控

近日，乘务员在高铁上吸电子烟被调离岗位一事引起网友热议。电子烟常被宣传为健康的烟草替代品或帮助戒烟的产品，受到不少人的青睐，但是，它对健康到底有没有危害？其身份如何界定？政府对其监管又是怎样？

电子烟流行于年轻人群体

装修朋克风的店铺、穿着时髦的店员、摇滚电子音乐……在北京一家电子烟实体店内，不少年轻人聚集在各式各样的电子烟面前。

正在选购电子烟的刘硕告诉记者，在网上看到有人玩电子烟，他“觉得酷，好玩”，试了一口后“就入坑了”。另外一位顾客王晓说，“电子烟外形设计得很漂亮，有的像支笔，有的像U盘，很酷炫。”

而烟龄7年的刘栗则告诉记者，买电子烟的目的就是为了戒烟。他以前每天抽30根烟，现在每天是2至3根电子烟。

电子烟又称“电子尼古丁传送系统”，其原理是将内置的烟雾剂进行雾化，让使用者产生吞云吐雾的吸烟效果。世界卫生组织调查显示，在一些国家年轻的非吸烟者中，电子烟的流行率迅速上升。

危害超乎意料

在今年消费者权益日“3·15”当天，央视对电子烟危害人体健康的现象进行了曝光。河北工程大学附属医院呼吸二科科主任于红艳在接受记者采访时表示，电子烟并非不含尼古丁，事实上，部分电子烟的尼古丁含量偏高，甚至高于普通香烟。导致烟瘾的主要成分是尼古丁，只要对尼古丁的依赖不切断，成瘾问题就很难解决。“电子烟被称为新型烟草，是在吸烟者不改变吸烟行为的情况下，满足尼古丁代谢的一种给药方法。”

除了含有尼古丁外，据于红艳介绍，由于电子烟加温速度过快，在此过程中还会产生一种叫丙烯醛的剧毒性分子。此外，电子烟的吸烟装置也含有致癌物质和其他对人体有毒的化学品。有的含有二甘醇，大剂量摄入二甘醇会损害肾脏。“吸电子烟同样可以诱发呼吸道、心肺系统的疾病，例如呼吸道并发症、胸腔积液、过敏性肺炎等。”于红艳提醒道。

而电子烟也存在“二手烟”问题。据世界卫生组织调查，电子烟的二手烟比传统卷烟更有害，是新的空气污染源。对比无烟的清新空气，二手气溶胶（电子烟的二手烟）可以造成PM1.0值高出14~40倍，PM2.5值高出6~86倍不等。尼古丁含量高出10~115倍。乙醛含量高出2~8倍，甲醛含量高出20%。其产生的某些金属含量，比如镍和铬，甚至比传统卷烟产生的二手烟的含量还要高。

虽然在“3·15”当天，被央视曝光后，老百姓知道了电子烟的危害，但这似乎并没有“掐灭”电子烟“大干快上”的劲头，多家电子烟初创公司纷纷宣布融资消息。

将电子烟纳入烟草制品管控

目前在我国，并没有明确电子烟的属性。

国内的电子烟生产公司大多以科技公司为主，他们的经营范围主要是“电子产品”，准入门槛比“烟草制品”“医药产品”要低。

2018年8月发布的《国家市场监督管理总局国家烟草专卖局关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》称，未成年人吸食电子烟存在重大健康安全风险，市场主体不得向未成年人销售电子烟。

记者在一家售卖电子烟的网店咨询，当透露自己是未成年人时，客服明确回复：未成年不能吸电子烟。但记者刚以“未成年人”身份咨询完，仍然下单之后，店家却没有任何后续疑问，直接就发货了，其间也没有验证年龄的步骤。

“身份不明”的电子烟目前仍在不少场所出现，进入未成年人消费范围，而目前我国电子烟管控还处于起步阶段。不少业内人士表示，当前亟待解决的是要将电子烟纳入烟草制品，建立起管控体系。

“我们目前正在呼吁有关方面尽快拿出一个电子烟的标准化和管控范围的规定，让它像烟草一样在室内公共场合被禁止。”北京市控制吸烟协会会长张建枢说。

已有城市将电子烟纳入新的控烟规定中。例如，今年杭州正式实施在禁止吸烟场所也禁止吸电子烟。深圳市发布《深圳经济特区控制吸烟条例（修订征求意见稿）》，将“吸烟”概念扩大为使用电子烟或持有点燃的其他烟草制品。可以看到，在行业标准出台之前，“电子烟危害健康和制造二手烟”，正在成为越来越多城市烟草监管部门的共识。（肖婕妤）