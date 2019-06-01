我国将建立国家级真菌病监测网
国家卫生健康委员会日前发布通知称，将建立国家级真菌病监测网。同时，有条件的地区和医疗机构也应当逐步开展相应监测工作。
通知明确，当监测单位在常规检验中发现可疑高危致病菌、多重耐药或全耐药的“超级真菌”时，需将信息实时上报至国家中心。
据悉，该监测网将由符合一定条件的三级医疗机构组成，采用分级运行管理机制，包括国家中心、省级中心和监测单位。北京协和医院被指定为监测网国家中心，负责监测网的总体规划设计和日常运行管理工作。
真菌病是指由真菌感染导致的疾病。我国已从2009年起建立了覆盖230多家医疗机构的病原真菌监测网络CHIF-NET项目，每年发布一次数据报告。
国家卫健委医政医管局有关负责人介绍，该监测网将对我国真菌病的病原谱、耐药性，以及特殊、限制级抗真菌药物临床应用情况，开展定期监测等。针对高危病原真菌及真菌病区域性暴发，也将开展实时主动监测，进行预警与防控等。
据悉，在发挥监测作用之外，该网络也将组织开展真菌致病性与致病机制、耐药性与耐药机制、传播与流行病学研究，以及我国临床真菌感染与耐药的经济负担研究，并提出遏制病原耐药及传播的意见建议等。（记者屈婷、陈聪）
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