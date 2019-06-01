别让量子技术给虚假保健品“背锅”

“人们之所以愿意相信量子水能够治病、量子挂坠能够防癌，是因为这些先进科技在人们脑中仅仅是以片段形式出现，缺乏对新科技必要的思考判断能力，因此才容易上当受骗。”

能治疗糖尿病的量子水来了。近日有媒体报道，保健品市场出现了打着量子旗号的神奇量子水，“一杯下去力大无穷，一个月下来糖尿病康复80%”。

蹭新技术热点一直就不算啥新鲜事，古今中外概莫如此。以前咱们就上过当，什么水变油、头戴铝锅接收外太空信号，现在听来匪夷所思。外国人也未能免俗。就在去年，硅谷一家公司号称开发了革命性血检技术，几滴血就能查明多项疾病，关门倒闭的时候骗惨了一票投资人。

商家的动机并不难猜。东拉西扯攀上几个高大上名词，仿佛自家产品科技水准也蹭蹭往上涨，吸引消费者买单，自己赚到的可是真金白银。最不可思议的是，量子专家潘建伟院士亲自辟谣量子不能防癌，照样不耽误量子水生意火爆。

当然，一个基本事实是量子技术离我们生活还有很长距离。可为什么人们会上当受骗呢？难道我们的科普工作白做了吗？

答案当然是否定的。科普工作一直是提升公民科学素质的重要抓手，据《中国公民科学素质建设报告2018》显示，去年我国公民具备科学素质比例达到8.47%，公民科学素质水平进入快速增长阶段。

但我们也不能否认，科普并不是万能的，目前仍然有相当一部分人对科学常识、技术认知存在误区。

英国有句谚语：你可以把马领到河边，喝不喝是马的事情。从学习模式上看，科普仅仅是把知识呈现在人们面前，人们是否愿意学习、吸收则凭借自己主观的意愿。人们之所以愿意相信量子水能够治病、量子挂坠能够防癌，是因为这些先进科技在人们脑中仅仅是以片段形式出现，缺乏对新科技必要的思考判断能力，因此才容易上当受骗。

科普是一件系统性工程，想要更好地完成科普工作，与教育系统深度融合必不可少。科普最大的意义就在于引导人们树立正确的世界观，培养独立的逻辑思考能力、判断能力，可以有计划、系统性学习吸收新知识的学习能力，这都与教育系统的育人理念不谋而合。

也许量子水的火爆，会让科普工作者产生挫折感，但放在历史与时间的长河中，我们还是能够明确体会到公众在科学素养方面的进步。就以南阳水氢发动机事件为例，无论是媒体还是吃瓜群众，都在相当程度上保持了质疑的精神，这就是科普工作重要成就之一。

当然，对于蹭热点跟风打虚假广告的商家，我们还是建议主管部门加大查处力度；对于商家来说，建议还是有一些基本良知，忽悠就忽悠，别让量子技术“背锅”了。