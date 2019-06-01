中医药已传播到183个国家和地区
29日，从第四届海外华侨华人中医药大会上获悉，截至目前，中医药已传播到183个国家和地区，中国已同40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签署了合作协议，并推动世界卫生组织分别于第62届、67届世界卫生大会上通过了《传统医学决议》和《世界卫生组织传统医学战略（2014—2023）》。
“推动中医药服务贸易发展的重点，打造‘中国服务’的国家品牌，积极参与国家服务贸易创新发展试点工作，继续完善中医药服务贸易统计体系，扩大中医药国际市场准入，争取更多的国内外政策支持，通过中医药服务贸易促进国内健康服务业全面发展。”国家中医药管理局国际合作司司长王笑频说。
2016年12月中国政府颁布并实施《中医药“一带一路”发展规划（2016—2020）》，支持“一带一路”沿线国家建设了一批“中医药海外中心”。国际标准化组织成立中医药技术委员会，目前已颁布41项中医药国际标准。2019年5月25日，第72届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，首次纳入起源于中国中医药的传统医学章节。
同日，在2019中国国际服务贸易交易会“中医药服务主题日启动仪式”上，北京中医药大学、世界中医药学会联合会、中国中医科学院广安门医院和北京中科芯健医疗科技有限公司分别与美国、秘鲁、比利时、日本、印度尼西亚等国有关中医机构分别签署合作协议。（记者马爱平）
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