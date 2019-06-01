人类微生物组整合计划研究成果发布

英国《自然》《自然·医学》杂志29日同时发表了人类微生物组整合计划（iHMP）的三篇论文及两篇相关评论，向人们深刻揭示了宿主和微生物组之间的互作是如何影响人类身体健康的。此次获得的发现，不但代表了某些疾病中宿主和微生物关系的迄今最全面描述，还有助于科学家表征多种疾病，预测病人转归，进而在未来促进治疗。

人体微生物组因个体、群体和环境而异，并且会影响人类的健康和疾病状态。iHMP项目采用多组学方法探索了微生物组和宿主的时间动态变化（如免疫响应和新陈代谢），以便理解这些疾病中的微生物—宿主互作。这一项目目前已调查了在炎症性肠病（IBD）、前驱糖尿病、怀孕和早产中，微生物组和宿主的变化。

美国哈佛—麻省理工博德研究所与哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的研究团队，此次分析了132名IBD患者和健康的对照组。在第一篇论文中，团队鉴定出了微生物组组成的变化、肠道内宿主源和微生物组源分子的变化以及基因表达的转变。他们总结表示，这项研究对IBD中的宿主和微生物活动进行了迄今为止最全面的描述，为理解疾病发病和进展提供了深刻见解。

在第二项研究中，斯坦福大学医学院小组报告了前驱糖尿病中宿主和微生物组之间的互作。前驱糖尿病会导致糖尿病，但是经常得不到确诊。小组对106名健康个体和前驱糖尿病个体进行了为期4年的研究，分析了分子变化、遗传变化和微生物变化，最终发现了可以定义早期疾病发展的规律。

第三项研究则描述了微生物对于早产风险的影响。弗吉尼亚联邦大学团队在1527名孕妇的整个孕期内对其进行了研究，揭示了与早产风险相关的微生物组变化。例如，研究发现了早产孕妇的卷曲乳杆菌水平低于足月妊娠的孕妇，他们还在早产孕妇体内发现了大量过度存在的不同种类细菌。这项研究将有助于未来提前预测早产。（记者张梦然）