在物质匮乏的年代，大量囤积意味着更多的生存机会，可随着物质日益丰盛，囤积物品已价值不大，反而让我们迷失。有些人家里堆满了杂物，找一样东西需要花大量时间；有的人衣柜里塞满了衣服，每天临出门依旧苦恼穿什么；更多的人觉得反正已经这么乱了，就懒得收拾打扫，于是居住、办公环境越来越脏……

美国洛杉矶加利福尼亚大学的心理学家丽纳·瑞佩蒂和达尔比·萨克斯比进行的一项研究发现，当周围环境变得拥挤不堪时，我们会感到更焦虑紧张。另一项研究发现，杂乱的生活环境会让我们更难入睡，甚至吃更多垃圾食品，如人们在“杂乱的厨房”里吃的饼干数量要比在整洁的厨房里多一倍。如果你的物品数量已经多到降低了生活质量，那就应该试试减轻负担，重新整理所有的物品，只保留真正重要及自己喜欢的。“整理会改变一个人的生活。”日本“家政女皇”近藤麻理惠认为，简单才能让人轻松。

适当的丢弃可以帮助我们活在当下。很多人无法丢弃物品，并不是因为这件东西本身有多么金贵，而是与其相关的记忆难以割舍。但事实上，越是紧抓过去不放的人，越可能对现在不满意，对未来的预期也不高。有时放下一些不必要的怀念，才能让你轻松前行。通过丢弃冗余的物品，我们可以借此摆脱过去的束缚，重新把注意力放回到当下。

另外，干干净净会让心情好、效率高。整洁有序的居家和办公环境能让我们迅速地找到自己想要的东西，也能迅速地开展一项工作，这些都会减少压力。有关环境与工作准确率的研究也证实，整洁的环境能帮助我们更清晰地思考，而在混乱的环境中出错率更高。

很多人明白井然有序的空间能让自己更愉悦，但就是动不起来收拾。其实收拾并没有你想象得那么痛苦。相反，伦敦大学学院的认知神经学家认为，收拾整理能触发大脑的奖励机制，无论是把书架上的书按颜色排列，还是给衣柜来个大清洗，都会促使大脑释放“快乐因子”——多巴胺而感到快乐。有些人甚至会“打扫上瘾”，因为保持整洁会让人感到持续的轻松愉悦。所以，难以行动的你可以先定个日子，做一个切实可行的收拾计划，一鼓作气做完，获得小小的成就感后保持整洁的现状，尽量减少“大扫除”的次数。▲