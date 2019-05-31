看上去成功，实际却很焦虑

据统计，美国约有4000万成年人在某一特定时段处于焦虑状态。在这些人中，约18%的人属于“高功能”焦虑症患者，泛指那些实际活在焦虑中，却认为自己在生活、事业上都是比较出色的人。这是隐藏在微笑背后的焦虑，他们表面看起来平静，内心却痛苦不安。以下7种表现，是他们常见的“症状”。

1.在事业上出类拔萃，但在个人生活中挣扎。“高功能”焦虑患者一个常见的问题是，倾向于将在职场中获得成功的行为模式，转移到个人生活中。他们对自己及他人的要求都极为严格，希望把每个部分都控制在自己手中。然而生活不是工作，有更多不可控和无法如愿的事。如果不能学会接纳和宽容，很容易因为“看不惯”“管不住”而心烦焦虑。

2.看起来是雄心、抱负，但实际上是焦虑。从表面上看，有些“良好”的日常习惯如长时间工作和立即回复邮件，可能是雄心壮志驱使的。但对“高功能”焦虑者来说，这其实是焦虑操纵的。促使你努力奋斗的原因不是对成功的强烈渴望，而是对失败的恐惧。由于害怕得不到尊重、被别人比下去、失去机会等，很多人不得不逼着自己变强。

3.看似活得平静如水，其实过得很艰难。“高功能”焦虑患者在做任何事情之前，往往都要做好规划，列好清单，这样他们才能控制住焦虑情绪。然而，如果任何事情有了意外，出现了小插曲，他们会立马感觉到失控和慌张。由于对意外缺乏准备，如果生活工作节奏被打乱，他们很容易惶恐、心神不宁。

4.“多虑”让他们筋疲力尽。虽然患者主观上知道要平衡工作和休息，但他们很难真正做到全身心放松，因为他们脑子还在不停“操心”。例如，一天劳累的工作结束后，他们满脑子还想着回到家后要做哪些家务事，如果没能完成这些杂事，又该怎么办……

5.和别人打交道时“想太多”。“高功能”焦虑患者与别人相处时总是思忖着以前发生过的小事，患得患失。且他们往往对周围环境、他人言语、神情的变化非常敏感，一件他人都不在乎的事情，就能在焦虑者内心引发巨大波澜。

6.经常取消计划，因为没有足够的精力去完成。由于患者为自己制定的标准过高，常常在“可能做不好”“做不完”的担忧下，消耗太多不必要的精力，导致严重拖延，以致计划落空。

7.休息日比工作日还累。忙起来才不焦虑，于是他们在休息日也有一大堆积攒的事情要做，而不是充分地放松和养精蓄锐。有时他们在周末和假期的安排比平时还要繁忙。▲