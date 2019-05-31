心跳太齐了反而不健康

河北省人民医院老年病科主任 郭艺芳

一些人做心电图后会被告知有“窦性心律不齐”，于是误以为自己心脏出了问题。其实，单纯的窦性心律不齐不属于心脏病，“窦性心律太齐”反倒是一种不健康的表现。

如果把心脏比作一部“电动机器”，正常人心脏中的电流就来源于一个叫“窦房结”的地方。窦房结像一个微型发电站，每分钟发出60~100次电脉冲，使心脏规律跳动。另外，心脏中有两种神经，一个是交感神经，它兴奋后心跳会增快；另一个叫迷走神经，它兴奋后心跳会变慢。健康人的这两种神经一直在交互作用，随时调节心跳快慢，其目的是让心跳频率更好地适应身体内部与外界环境变化。例如，我们高兴、急躁、情绪冲动或运动时，身体会需要更多的血液供应，这时交感神经就会更兴奋，心跳增快。当我们安静休息或睡眠时，身体需要血液供应较少，迷走神经变得更兴奋，心跳就会相应减慢。

交感神经和迷走神经的调节作用，可以受到极细微变化的影响，甚至吸气和呼气时，心跳频率都有差别，所以每两次心跳之间的时间间隔都不完全一样，只是我们察觉不到而已。所谓“窦性心律不齐”是指相邻两次心跳的时间间隔相差超过了0.12秒，这种差值的增大并不意味着心脏有病变。反之，如果心跳频率过于恒定，反而提示心脏的自主神经调节系统出了问题，不能根据实际需要及时调节心跳快慢，是不健康的表现，同时也意味着这部分人群未来出现心血管事件，甚至猝死的风险较高。

现在很多医院都有一种叫“心率变异性检查”的项目，就是用更精密的方法评估心跳是不是“太整齐”了。一旦确诊，应在生活中格外重视对心血管疾病的预防，以防不良事件发生。▲