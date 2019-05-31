防中风，睡七八小时最好
睡眠好对预防疾病意义重大。美国《中风》期刊刊登的新研究建议，每晚7~8小时睡眠，防中风效果最好。
纽约大学医学院研究人员调查分析了近29万名成年人的中风发病情况，以及他们的生活方式、年龄、种族、每天睡眠时间、每日运动时间等。结果显示，每晚睡眠7~8小时，每周保持3~6次运动，每次30~60分钟，对预防中风益处最大。其中，每晚睡七八个小时可使中风危险降低25%，如睡眠超过8小时可导致风险增加146%，少于7小时则会导致中风风险增加22%。科学家分析认为，睡眠太多或太少都会降低睡眠质量，同时，紊乱的睡眠模式会损害记忆，刺激大脑血管收缩，中风危险随之增大。
每晚保证7~8小时的睡眠还有其他益处：哈佛大学公共卫生学院一项研究发现，每晚睡7~8小时可降低女性罹患2型糖尿病的风险；英国华威大学研究人员发现，每晚睡眠少于6小时或超过8小时会降低记忆力和决策能力。（金 也）
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