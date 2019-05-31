京版“百老汇”助力朝阳文化养老

（“朝阳百老汇”百姓才艺大赛）

5月31日，北京市“朝阳百老汇”文化活动服务平台上线试运行启动仪式暨“朝阳百老汇”百姓才艺大赛在朝阳区劲松电影院举行。活动由北京市朝阳区社区服务中心主办，颐佳养老承办。

据文化养老服务运营商颐佳养老负责人马欣丽介绍，“朝阳百老汇”文化活动服务平台是朝阳区民政局针对老年人学习教育、文化娱乐、体育健身等需求，于2019年初开发建设的为老服务项目。该平台立足社区服务工作，利用互联网+大数据作为支承，以居家养老为实施基础，以群众文化活动为主要内容，搭建起的多模块综合服务系统。平台分为服务系统、微信报名、官网链接、财务统计等五大板块，涵盖老年大学、社区活动、社区生活、社区教育、数据管理等七大服务功能，能有效满足多层次老年群体社区文化服务需求。

平台正式上线后，社区老年大学的招生报名、选课、学习都可以在线上实现，文艺团队招募和文体活动信息也可以通过平台发布。老年人只需要扫描二维码就可以进入平台，选择所需要服务项目。

此次的百姓才艺大赛是借助平台上线仪式开展的一次全区性群众文化集体展示活动。活动自3月初启动，100多支文艺团队经过征集、初赛、复赛等环节，最终选出12支队伍参与汇演。节目涵盖了舞蹈、模特、戏曲、曲艺等多种表演形式，全部为群众自编、自导、自演，内容丰富贴近生活，以时代主旋律展现了朝阳人民健康向上的精神风貌。

近年来，朝阳区社区服务中心致力于“朝阳百老汇”的品牌建设，以老年人为群体，开展“百场文化进社区”系列活动。通过开展“文艺演出”、“艺技沙龙”、“非遗课程”等形式，把文化与艺术送到社区居民家门口，带动社区居民积极参与社区行动，打造和谐邻里氛围，推进居家养老工作的开展。

主办方工作人员也介绍到，下一步，朝阳区社区服务中心将依托“百老汇”文化活动平台技术优势，进一步提升社区组织建设、公益服务和文化教育水平，打造覆盖全区街道社区的文化养老服务网络体系，发挥朝阳公共文化设施的为老服务功能，积极拓展朝阳公共服务职能外延和内深影响力。（卫馨）