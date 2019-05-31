“中医+人工智能+大数据”安顿打造个性化健康解决方案

中医药需要什么样的现代化，又如何实现现代化，一直是业内讨论的焦点。“在我国逐步进入老龄化社会，医保支出开销居高不下的背景下，以中医药理论为基础，充分发挥中医‘治未病’优势，借助人工智能与大数据技术，将中医脉诊等数据化，实现个性化的、服务人类全生命周期的大健康管理将产生巨大的社会价值。未来，人工智能医疗在健康管理领域的发展必然离不开数据样本扩大化和疾病发生风险的精准把控。”近日，北京雪扬科技有限公司联合创始人马剑飞在接受《经济参考报》记者采访时表示。

据了解，北京雪扬科技有限公司是一家专注于健康领域的人工智能科技公司，成立于2015年12月，历时3年研发，以百万心梗、脑卒中临床数据为基础，通过心率、血压、血氧数据趋势分析健康状态，以子午流注理论构建器官模型，对用户进行早期疾病预防。

雪扬科技以此为基础搭建了安顿心脑监测预警服务，为患者提供心肌梗死、除陈旧性脑梗塞和腔隙性脑梗死外的脑卒中疾病早预防、早发现、早介入的预警服务。

“专注于研究中医脉诊数据化，结合现代人工智能和医疗大数据，实现健康状态可视化，提前预测心肌梗死、脑卒中的发病概率，这是安顿的核心技术优势。”马剑飞表示。

“随着人工智能在医疗领域的应用发展，通过智能可穿戴设备监测体征数据并非难点，关键的核心在于如何持续地监测，让健康变得‘看见’，把控疾病风险，实现提前预警。”马剑飞强调。

据介绍，安顿通过持续监测个人健康状态趋势，以百万心肌梗死、脑卒中等临床数据为基础，使用中医器官模型，根据子午流注理论，对用户高维度数据进行校准和建模，得出人体14种器官的数据模型，再结合深度神经网络，得到各类预警疾病的置信度，由中医子午流注理论计算的器官模型和人工智能算法进行融合，并结合安顿大数据系统平台实现心脑监测和预警。

“用户首次使用，需要佩戴7天建立个人模型，随后将用户的个人健康状态模型与心梗脑卒中先兆病理模型和器官健康状态模型进行比对，随后生成每日报告，用户可以通过手机APP查看。通过安顿护心手表24小时不间断的数据采集上传至心脑监测预警系统分析达成疾病监测预警的功能，此外，APP可实时查看心率、血压、血氧饱和度和血糖趋势数据，通过每日健康解析了解中医养生知识及健康指导建议等。”马剑飞介绍称。

在心脑血管等急重病面前，时间就是生命。目前，安顿能够实现疾病风险提前预警，服务遍及全国180多个地市，佩戴用户超4万人，心脑监测预警中心已发出逾万次健康预警。

“雪扬科技研发安顿心脑监测预警服务系统的初衷，就是希望能够帮助用户更早、更快发现疾病隐患，早介入、早治疗，切实提高患者的治疗疗效，有效降低疾病风险和治疗成本。安顿的愿景是‘防病于未然’，让人们养成健康的生活方式。”马剑飞表示。（记者 李保金）