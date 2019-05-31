迈瑞：同标准，共前行

近年来，围绕着“强基层、建机制、保基本”的思路，一系列国家医改政策竞相出台。随着国家医改进程的加深，基层对临床检验的要求也大大提高。迈瑞联手全国近百家不同级别医疗机构，通过建立标准化实验室，为临床提质增效，控费降本，为当地患者提供更优质的医疗服务。

作为医院诊疗过程中的重要参考指标，临床检验直接关系到患者就医的最终效果。如何让临床检验结果更加准确可靠，最大限度缩短患者等待时间，更有效发挥临床诊断依据的效能？

标准化是实验室质量管理的灵魂

标准化建设是科学管理实验室的基本方法，是检验质量保障的关键，更是现代化实验室体制建设的基础。实验室标准化建设，是贯穿于临床医学实验室的全面质量管理系统，包括分析前、分析中和分析后的质量控制。

通过标准化的操作与规范化的运营，围绕“人机料法环”五个方面展开，最终实现“自动化、智能化、规范化”的检测，有效优化检验流程、降低检测成本，提高工作效率。

迈瑞标准化实验室解决方案持续助力提升科室价值

在建设标准化实验室过程中，迈瑞深入了解实验室需求，针对检验科现状，进驻设备的功能及特点，以核心实验室为布局，从空间和流程上进行重新设计，协同科室建立四级文件体系，从源头上保障整个作业流程的规范化和统一化，在一定程度上缩短发报告的TAT时间。迈瑞为实验室提供具溯源性配套检测系统，保证结果准确可靠的同时兼顾效率。

通过建立标准化实验室，售后服务也从既往单一的技术维修和临床应用，延伸至实验室管理、人才培养、学科建设等增值服务。企业和区域医院紧密合作，有针对性地邀请资深的实验室管理、质量控制专家，共建学术交流平台。

迈瑞标准化实验室解决方案在全国已惠及近百家各级医疗机构，为实验室提供全方位支持。通过标准化实验室的模式，助力区域实验室顺畅有序地运行，推动检验结果的互认可比，普惠邻近及下级兄弟医疗机构，为当地患者提供更优质的医疗服务。

在实验室的建设中，“前线”检验专家对标准化实验室模式，又是怎么看的呢？

在中国检验人孜孜不倦的探索之路上，迈瑞将继续与他们携手前行，以实验室标准化为基石，为各地检验科的发展注入坚定力量，持续助力中国检验，释放更多可能。

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