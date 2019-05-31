银川市卫健委主任马晓飞：互联网是手段，推进医改是目的

5月29日，国家卫生健康委员会在银川市召开新闻发布会，介绍“互联网+医疗健康”发展及便民惠民服务工作情况。自2018年7月宁夏“互联网+医疗健康”示范区获批以来，宁夏已经成为“互联网+医疗健康”的样板间，目前已建成“卫生云”全民健康信息平台，整合公共卫生、医疗管理等系统，构建起覆盖到乡村的五级远程医疗服务体系。银川市卫健委主任马晓飞在会上表示，互联网是手段，推进医改是目的，实现全民健康是我们的终极目标。

（图为银川市卫健委主任马晓飞）

马晓飞表示，银川市抢抓“互联网+”发展机遇，坚持问题导向，创新服务模式，形成了符合中央要求、契合基层实际、顺应群众需求的“互联网+医疗健康”服务模式，取得了初步成效并呈现出良好前景。他系统介绍了银川市“互联网+医疗健康”的五个应用体系、五个保障措施，达到了三点成效。”五个应用体系包括建设便民服务体系、远程诊断体系、线上门诊体系、慢病管理和康养体系、产业体系；五个保障措施包括政策保障、监管保障、标准保障、技术保障和服务保障。

马晓飞介绍说，银川市通过推进“互联网+医疗健康”，达到了三点成效：一是通过资源下沉，缓解了群众看病难、看病贵、看病烦的问题。二是通过互联网的手段，推进医改。三是探索出一整套相对完整的低成本、可复制的“互联网+医疗健康”服务模式。

“银川市通过互联网赋能基层、资源共享，实现分级诊疗。”马晓飞表示，现在银川通过互联网手段，基本实现疑难病不出省、大病不出县、常见病留基层，从而推进分级诊疗。在推进家庭医生服务，银川市通过远程医疗的手段，借助互联网各个平台，组建各个线上的支撑团队，打包组合拳服务，通过远程赋能给家庭医生，家庭医生就能解决老百姓的基本需求，解决了老百姓的需求，把家庭医生服务做实。

“下一步银川将通过互联网对医疗模式的改变，从而实现对医疗行业内部运行、核心机制和行为的改变。最核心的问题就是机制的突破、机制的创新。比如，现在探索建立全市统一的供应链平台和医疗一体化，全市统一的区域处方审核平台和流转平台，包括全市统一的诊疗服务平台，这就是把全市作为一个整体，统筹全市医疗资源，然后推进医改，这是核心问题。”马晓飞说。

国家卫生健康委规划司大数据办处长唐勇林表示，“互联网+医疗健康”是一个新模式、新业态，宁夏作为西部内陆省份，在医疗资源相对比较短缺的情况下，主动解放思想、更新观念，将地区间医疗资源落差形成的势能，转化成发展“互联网+医疗健康”的动能，利用互联网+突破时空的优势，破解资源短缺的难题，探索了一条西部地区赶超的路子。