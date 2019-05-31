浴缸风险大过交通事故

北京老年医院科技处处长、中西医结合基础专业博士 宋岳涛

常泡澡既清洁身体又解乏，不少家庭都安装了浴缸。但近日，法国政府宣布，将为民众提供补贴把浴缸改造成淋浴间，这是为什么呢？

据统计，法国每年约有4000人因在浴缸里摔倒而死亡，比交通事故死亡人数（2018年为3259名）还要多。法国住房事务部部长德诺曼迪称，将浴缸改造成淋浴间是为了让住房更加适合老人、孩子和行动不便者。不仅是法国，日本也做过相关统计：2016年，全国有5632人死于浴缸，其中85%是70岁以上的老人。究其原因，一是浴缸内部和外部较为湿滑，老人、孩子、行动不便者进出浴缸时，重心发生偏移，特别容易摔倒；二是泡澡水温控制不好，容易导致血压不稳、呼吸困难、眩晕，甚至诱发心脑血管疾病。

建议家里有上述人群的最好不要安装浴缸；如果已经安装，建议浴缸旁安装扶手，内外铺好防滑垫。另外，浴缸泡澡时应做到四步走：第一步，调好水温。建议老人泡澡前知会一下家人，以防意外发生。家人可以预先帮老人调好水温，不要超过40℃，否则容易加重心脏负担，出现心动过速、呼吸困难等症状。第二步，淋浴预热。泡澡前，可以先用淋浴冲洗身体，以适应水温，进入浴缸前最好解完大小便。第三步，先站后坐。先扶好固定物，站在浴缸中，让水浸到小腿，下肢适应水温后再慢慢坐下，水位最好不要超过心脏，半身浴的水压比较小，适合有慢性病以及高血压的老人。第四步，控制时间。建议泡澡时间不超过10分钟，一旦有任何不适应马上停止，并呼叫家人。

泡澡有两忌：一忌空腹，闷热的环境会消耗掉人体部分能量，加上此时新陈代谢快，容易饥饿。建议老人泡澡前喝杯温水、吃点东西，但不宜过饱，否则会造成心脏供血不足，增加心脏负担。二忌身体不适时泡澡。泡澡前应确保身体状态良好，刚吃完药、感冒、恶心、头晕、极度乏力时泡澡，容易加重不适。▲