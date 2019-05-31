美甲师患癌症风险高100倍

美甲沙龙风靡全球，但这种流行趋势却是美甲师的“隐形杀手”。近日，美国科罗拉多大学的一项新研究表明，从业时间超过20年的美甲师患鳞状细胞癌、霍奇金淋巴瘤和白血病的风险会增加100倍。

科罗拉多大学卢皮塔·蒙托亚博士研究团队对多家美甲店进行了为期18个月的空气质量测量。他们发现，这些店铺内的空气中存在大量甲醛、甲苯、乙苯和二甲苯等高浓度化合物，且含量普遍超过美国环境保护局、疾病控制和预防中心规定的安全水平。其中，甲醛含量甚至达到了环保局对鳞状细胞癌、鼻咽癌、霍奇金淋巴瘤和白血病的警告水平。进一步调查得知，近90%的店铺通风和防护条件不过关，工作人员仅佩戴医用口罩，很多人甚至是零防护，从业者出现头痛、眼部不适和皮肤问题等情况较严重。

研究人员指出，美甲师接触到的化学物质浓度与炼油厂工人相当，但炼油厂等专业工作场所人员普遍都会采取严格的防护措施，因而美甲师患食道癌、胃癌和肺癌的几率大大超过炼油工人。专家表示，在美甲沙龙中放入经过特殊处理的木材，可以吸收空气中的有害化学物质，但这需要很长时间才能产生效果。▲（若 伊）