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初夏时节 这三种豆煲汤美味又滋养

翁淑贤

2019年05月31日09:03 来源：广州日报

初夏的广州阵雨不断，雨过天晴又是大太阳，很多人一时适应不过来胃口不好。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授支招，可以试试用白眉豆、白扁豆和赤小豆煲汤来帮助食养，以助健脾益肾、益气养血、滋阴生津。

三豆沙葛排骨汤

食材：白眉豆50克，白扁豆50克，赤小豆50克，沙葛500克，无花果4只，猪排骨300克。

做法：先将猪排骨洗净，斩小段；沙葛剥皮，洗净，滚刀切厚块。然后，连同洗净的其他食材一齐置于砂锅内，加入清水2500毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，用精盐调味，即可。

蓝森麟点评说，在这道汤中，白眉豆性味甘咸平，善于补中益气、健脾益肾；白扁豆性味甘微温，长于健脾化湿、和中；赤小豆性味甘酸平，利水消肿、解毒；沙葛性味甘凉，清肺生津、利尿、通乳，解酒毒；无花果性味甘凉，清热生津、健脾开胃；猪排骨性味甘咸微寒，益肾滋阴、益气养血、生津润燥。

这些食材合用来煲汤，汤性平和，有良好的健脾益肾、益气养血、滋阴生津、利湿解毒等作用，适宜于初夏一般人群服食。（全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）

(责编：许心怡、杨迪)


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