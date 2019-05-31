失眠乏力，喝莲子百合花胶汤

初夏时节，人们总觉得乏力、睡眠不安。推荐一款莲子百合花胶汤，能健脾祛湿、益气养血、宁心安神，这样的人群可以常服用。

取莲子、芡实、百合各30克，红枣3枚，生姜3片，花胶100克，猪瘦肉250克。先将花胶用姜葱水煮10分钟后，泡发一夜，洗净；猪瘦肉洗净，切厚块；红枣劈开，去核；然后连同洗净的其他食材一齐置于炖盅内，加入清水2升、白酒少许，隔水炖一个半小时，精盐调味即可。

本馔食材中，莲子味甘涩、性平，善于补脾止泻、止带、益肾涩精、养心安神；芡实味甘涩、性平，能益肾固精、补脾止泻、除湿止带；百合味甘、性寒，长于养阴润肺、清心安神；花胶味甘、性平，可补肝肾、养血润燥；猪瘦肉能补肾滋阴、养血润燥、补中益气；再佐以补中益气、养血安神的红枣，且姜、枣同施，还有调和脾胃的功效。诸物合用，有良好的健脾去湿、益气养血、宁心安神等作用，适宜初夏一般人群服食，尤其是有脾肾不足、水湿失运，或气血不足、心失所养、神志不宁等症状者。▲