重病女孩遇上“当代雷锋”

5月29日，12：55，列车在鞍山市台安站停车时，一名乘客走进了6车9D号座位。他就是“当代雷锋”、全国劳模、中华全国总工会副主席郭明义。刚落座，看一位乘客有困难，便起身让出了座位，干脆，走了几节车厢，去了3号车厢。

这一去，碰上了一位坐着轮椅、几乎半昏迷的乘客小红（化名）！

小红今年17岁，是个中学生，黑龙江人，患有脑瘤，家里人带她到北京看病。谁知途经秦皇岛，小红突然发病，只好下车治疗。病情稍稳，上了这趟车，接着往北京赶。郭明义看见小红，看样子病得不轻，赶紧上来帮忙。

没想到，刚上车一刻钟， 小红突然昏迷了！守在旁边的郭明义急忙找到列车员，列车员赶紧报告列车长，列车长赶到现场，小红已经昏迷毫无知觉，家属心急如焚。立即通知广播找医生！两名医生赶到后，对小红针灸，小红逐渐苏醒。

家属请求列车长，能否帮帮忙，联系一下北京急救中心啊？孩子这情况，按部就班，怕不成啊！

郭明义一听，马上拿出手机拨通全总办公厅电话，积极协调999急救中心。随后，999回应立即派救护车进站接患者。列车长又联系北京站，沟通进站事宜。到北京站之前，列车工作人员和旅客沟通，让患者先下车。

17：23，列车到达北京站，999救护车早已等在3车厢门口。车门开通绿色通道，救护人员和列车工作人员齐心合力将小红抬上999救护车。怕救护车费用加重这个家庭的困难，郭明义跳上救护车，把钱掏了。

到达301医院，郭明义和全总办公厅的干部李康，一起帮助小红家人在神经外科挂号。郭明义和李康轮流背着小红上下楼梯，直到晚上9点，小红住进重症病房才离开。

“这一路，郭明义、列车员和301大夫，好人太多了！恩重如山啊！我们一家感觉特别温暖！”电话那头，小红伯父邹自国说，声音有些哽咽。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 11 版）