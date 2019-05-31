尽量学会兼顾工作和生活，尽量多分担家属的辛劳，见缝插针，多想点招，多陪陪孩子

前不久，江西景德镇，一名交警收到了一张“罚单”——女儿给开的。

当时，这位交警正在路口执勤，突然，他的两个女儿走到面前，递上一张手写的“罚单”，罚款理由是不回家陪她们，罚款金额200元，罚款用途是陪她和妹妹吃自助餐，还拿出笔来要爸爸签字“确认”。这事儿，让人忍俊不禁，又让人有点心酸。

今年春运时候，有一个列车长因为工作忙，没法陪儿子过年，只好写一张“请假条”来表达歉意，结果孩子挺通情达理，专门签上了“同意”，然后放在自己的“百宝箱”里，小箱子里头，已经攒了一堆这样的假条了……

一般来说，事业和家庭能够兼顾当然最好，可是很多时候没法两全，尤其是一些特殊岗位。比如海员，一出去有时候大半年；比如警察，蹲点执行任务，没日没夜；比如急诊医生，碰上紧急情况绝没有抢救半截放下的道理……

有什么办法可以想吗？

尽量学会兼顾。没大块时间有小块时间，平时没空周末找空，这半年都忙总有不忙的时候，见缝插针呗。我认识的一位创业者，平时忙得脚不沾地，周末，啥事都不安排，就陪孩子。不是有那句话吗，时间像海绵里的水。尽量想办法挤挤。

家属一起承担。社会为什么给军嫂和警嫂很高的敬意？因为她们确实不容易。每个为大家尽力的身影背后，恐怕都有一个为“小家”更多操劳、更多付出的家属。人家辛苦，咱得领情，能分担时候多分担一些。

还可以创新陪伴方式。上面那位列车长想出来的“请假条”，就成了母子沟通感情的小小纽带。这两天看新闻，一名正在海外执行维和任务的母亲，儿子马上参加高考了，回不来，咋办？寄回跟同事的合照为孩子打气加油，还拍了一段视频说，“这个世界并不太平，只是你恰好生在中国。”儿子看了，想来不光能理解，而且会特别有荣誉感！

除此之外，社会各界也可以多给些关怀。学校最了解学生的家庭情况，尤其是班主任老师，知道哪个孩子的爸爸或妈妈这段工作实在太忙，有点忽略孩子，一方面可以跟家长提醒提醒，另外也可以多陪陪孩子，有时候，老师的几句鼓励，几句安慰，就能像春风一样扫走阴霾……

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 11 版）