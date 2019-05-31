北京开展少年儿童主题教育系列活动

人民网北京5月30日电 （赵婀娜、赵政）30日上午，在“六一”来临之际，北京学生活动管理中心围绕“少年心 中国梦”主题开展庆祝“六一”国际儿童节暨“我和我的祖国”主题教育系列活动，展现首都校外教育改革与发展成果。

此次主题教育活动围绕庆祝新中国成立70周年这一主线，设置了7个板块，搭建了促进少年儿童德、智、体、美、劳全面发展的多彩平台。其中，“红色传承”板块有新少先队员入队、演唱爱国歌曲、书画展览等，“蓝色梦想”板块设置无人驾驶技术模拟仿真平台等科技体验活动，“冰雪之约”板块开展冬奥知识教育展板、旱地冰球等模拟体验活动，“多彩童年”板块唱响“我和我的祖国”主旋律，“文化之旅”板块通过制作毛猴、风车、沙燕风筝等以美育人，“绿色生命”板块开展生态环保和农事劳作活动。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 12 版）