中科大揭示疱疹病毒基因组包装关键机制

人民网合肥5月30日电 （记者徐靖）近日，中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心、生命科学学院刘云涛博士和毕国强教授等科研人员利用冷冻电镜首次解析了人类疱疹病毒基因组包装的关键机制以及病毒的DNA基因组结构，有助于预防和控制疱疹病毒引发的多种疾病，并可望改造疱疹病毒用于靶向治疗，相关研究成果5月30日发表于《自然》杂志。

疱疹病毒是一类在自然界广泛存在的病毒。研究人员建立了一套特殊算法，利用冷冻电镜获得了疱疹病毒衣壳上DNA通道的原子分辨率结构以及大部分基因组的高分辨率三维结构，发现病毒基因组具有左手超螺旋的缠绕方式和一个无序核心，并且揭示了病毒基因组包装信号的传导方式和基因组如何通过衣壳DNA通道。 该研究展示了疱症病毒完整的非对称结构，获得了第一个真核生物病毒的DNA通道原子模型，也是第一次探测到DNA在通道里的扭曲状态。审稿人评论说：“作者采用最前沿的局部分类方法对疱疹病毒结构的完美解析，堪称高分辨冷冻电镜三维重建的匠心力作。”

毕国强介绍说，通过理解疱疹病毒DNA转运和基因组包装信号获取和传递的基本规则，一方面有望针对性地用于疱疹病毒引起的疾病的预防和控制；另一方面这些发现有助于对疱疹病毒进行改造，使其成为更实用的载体工具，并用于肿瘤靶向治疗或大脑神经环路示踪等。

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 12 版）