在重庆市妇幼保健院七星岗院区，上午的门诊一直延续到下午3点，60岁的主任医师黄国宁一丝不苟。晚上还要出差，他一边耐心接待“超时”就诊的患者，一边见缝插针地向同事交代工作。

黄国宁是国内知名的人类辅助生殖技术专家，也是重庆市遗传与生殖研究所的技术领军人，2017年被授予“白求恩奖章”。1996年，重庆市妇幼保健院成立遗传与生殖研究所，黄国宁开始带领团队探索试管婴儿技术。“没有经验，我们就去国外学习，回来之后反复实验。”那段时间，黄国宁和同事们白天工作，晚上就在实验室反复练习操作，“目的就是尽可能提高治疗成功率。”

功夫不负有心人。1997年4月10日，西南地区首例试管婴儿顺利在重庆市妇幼保健院呱呱坠地。

“医学是呵护生命的科学，医生更需要工匠精神，否则，患者怎能把宝贵的生命托付给你！”黄国宁带领的团队正是靠着“工匠精神”，才取得了成功，研究所成为首批全国开展人类辅助生殖技术项目最全的生殖中心之一。

慕名到重庆市妇幼保健院咨询就诊的患者越来越多，其中超过五成患者来自外地。“他们都是冲着医院这块牌子来的，所以我们必须严守技术规范，一丝不苟。”黄国宁说。

黄国宁团队自行研发的人类辅助生殖技术实验室智能化信息系统已于去年投入使用。借助该系统，可以从大数据中分析得出各种人类辅助生殖技术实验室参数，如实验室的温度、湿度、尘埃粒子、挥发性有机化合物等，从而为人类辅助生殖技术实验室设计的标准化提供数据支持。

虽已是花甲之年，但黄国宁仍辛勤奋战在人类辅助生殖技术的研究与应用领域。“希望能不断提高技术水平，帮助更多不孕患者家庭圆‘有孩子’的梦想。”黄国宁说，“作为妇幼保健医生，给更多家庭带来希望是我们的责任，也是我们的光荣。”

《 人民日报 》（ 2019年05月31日 11 版）