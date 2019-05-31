确保青海如期打赢脱贫攻坚战

5月30日，全国卫生健康系统援青工作会议在青海省西宁市召开。会议要求，完善卫生健康援青机制，加强组织领导，加强统筹协调，强化沟通联络，推动援受双方对准“频道”，确保青海省到2020年如期打赢脱贫攻坚战。

会议提出，加大卫生健康援青工作力度，创新帮扶方式，提高帮扶成效。深入实施健康扶贫工程，将县医院能力建设、“县乡一体、乡村一体”机制建设、乡村医疗卫生机构标准化建设作为主攻方向，深入开展“三个一批”分类救治工作，加强地方病、传染病综合防治。将青海省符合条件的县级医疗卫生机构建设项目全部纳入国家全民健康保障工程支持范围，对口援青工作聚焦解决基本医疗有保障突出问题，向基层倾斜，消除乡村医疗卫生机构人员空白点。加强人才综合培养，农村订单定向医学生免费培养、贫困地区农村高职（专科）医学生免费培养等项目进一步向青海省倾斜。深入开展组团式帮扶工作，采取“以院包科”、科室对科室等形式，创新师带徒模式，探索以科室导师团队、长期刚性帮扶和短期柔性帮扶相结合的带教新模式，把内地医院的先进技术和管理经验，“带着泥土移栽”到当地，力争到2020年实现大病不出省、中病不出市州、县级医疗服务能力不断提升的目标。推进县域医共体建设和“互联网+医疗健康”。大力支持藏医药发展。

据介绍，“十三五”以来，国家卫生健康委及北京、天津、上海、江苏、浙江、山东等对口支援省（市）卫生健康系统，在政策、项目、资金、人才、技术等方面不断加大帮扶力度，推动青海省卫生健康事业快速发展。会上，青海省卫生健康委、青海省8个市（州）政府与6个对口援青省（市）以及南京市、无锡市卫生健康委签订了医疗卫生帮扶三方协议。

国家卫生健康委有关司局，北京市、上海市、天津市、浙江省、江苏省、山东省卫生健康委、援青前方指挥部，青海省有关部门负责人等参会。（首席记者叶龙杰 记者何君）