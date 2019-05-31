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蒜黄用水培 变身“黄金菜”

2019年05月31日08:37 来源：中国妇女报

　　河南商丘市睢阳区路河镇魏湾村唐桥村民组是远近闻名的蒜黄种植专业村，近年，在镇政府支持下，唐桥村引进大蒜新品种，蒜黄种植产业壮大并成功转型升级，实现从土培到水培种植重大技术突破。水培蒜黄不仅省工省力，还增产增收，每公斤价格至少提高2元，利润增加30%。

　　提起收成，村民陈满华掩饰不住高兴：“我这个棚也就1亩多，从去年农历七月至今，共产蒜黄十五六万斤，纯收入十几万元钱。知道俺村的人为啥说蒜黄是俺们致富的‘软黄金’了吧？”

　　据介绍，唐桥村82户人家，蒜黄种植70多户，面积200多亩，年产量1000多万斤，销售额3000多万元，牢牢占据商丘农产品中心批发市场95%以上份额，成为该村名副其实的主导产业和支柱产业。村里正在申请注册“黄金菜”商标，准备打响农产品地理标志品牌；并通过土地流转推进规模化发展，形成以唐桥为中心的蒜黄生产基地，实现产加销有机衔接，提升产业化经营水平和竞争力。 （据《商丘日报》）

(责编：许心怡、崔元苑)


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