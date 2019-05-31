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海关提醒：勿使用不安全进口儿童用品

2019年05月31日08:35 来源：中国妇女报

“六一”儿童节到来之际，厦门海关30日召开新闻发布会，对2018年以来该关查处的不安全进口儿童用品门类进行通报，其中，进口文具、奶瓶等食品接触产品、纸尿裤和儿童牙刷问题突出。

进口文具的主要安全问题包括：彩色铅笔存在非功能性的锐利边缘和锐利尖端；标识和使用说明不合格；白板笔的白度值为100%，大于85%的国家标准要求。奶瓶等食品接触产品的主要安全问题有：产品无中文标识标志，挥发性物质超过国家标准限值。纸尿裤的主要安全问题有：产品无中文标识或中文标识不符合国家标准的有关要求。儿童牙刷的主要安全问题是：部分品牌商品存在品质缺陷。

据了解，对以上涉及安全问题的不合格儿童用品，厦门海关已依法作退运或销毁处理。厦门海关副关长张冬冬建议，消费者应从正规渠道购买进口儿童用品，以确保质量安全。（记者颜之宏）

(责编：许心怡、崔元苑)


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