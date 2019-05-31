北京子女护理失能老人有望获得补贴

北京市十五届人大常委会第十三次会议昨天召开，副市长卢彦作了关于“持续深入推进医养结合 提高居家养老 服务水平”议案办理情况暨相关专项工作报告。卢彦介绍，本市下一步将研究制定经济困难失能老年人子女护理补贴政策。

未来继续完善居家医疗护理价格

卢彦介绍，本市目前共组建家庭医生团队4100余个，签约居民730万人，其中签约65岁及以上老年人175.4万人。卢彦表示，本市将健全完善老年人能力综合评估制度，全面掌握全市失能老年人底数，为精准开展上门服务奠定基础。此外，还将研究家庭医生签约服务考核奖励机制， 签约补偿向服务老年人和慢性病失能者等重点人群倾斜，补偿经费适当比例用于团队人员奖励，不计入绩效工资。另外，未来还将继续完善居家医疗护理价格。

拓展社区卫生健康服务内容方面，本市将推进中医药优质资源下沉基层，实现所有社区卫生服务中心均有名中医团队进驻。推进互联网居家护理服务方面，本市将加强指导医疗机构开展居家护理服务，民航总医院、首钢医院试点采取与网约平台合作的方式，为其紧密型医联体范围内有需求的出院患者和社区居民，提供可选择、个性化的居家护理服务。

鼓励专业机构上门入户提供服务

本市去年出台《关于加强老年人照顾服务完善养老体系的实施意见》，提出了制定家庭支持性政策、探索建立家庭护理假制度等任务。丰台区开展试点，通过政府购买服务的方式，给长期照料失能、失智老年人的家庭成员每月放4天假。在家庭养老支持方面，本市还制定了居家环境无障碍设施改造办法，对经济困难、失能、残疾等老年人家庭进行适老化改造并给予补贴，目前已完成改造7400余户。

卢彦介绍，本市下一步将研究制定经济困难失能老年人子女护理补贴政策。同时，规范建立家庭养老床位，鼓励专业机构上门入户为居家失能、失智等老年人，提供生活照料、医疗卫生、康复护理等服务。

今年将建150个社区养老服务驿站

补医养结合短板方面，卢彦介绍，本市将根据人口变化情况，持续完善社区卫生服务机构规划设置，昌平区回龙观和天通苑地区计划新建4家社区卫生服务中心，通州区城市副中心确定新增4家社区卫生服务中心，大兴区承接核心区人口外迁任务后，计划按照新增人口规模和服务半径适当新增社区卫生服务机构。今年底前全部完成对纳入新建和改扩建规划的村卫生室建设任务。

围绕老年人周边、身边、床边服务需求，本市已建成9个区级养老服务指导中心、192个街乡镇养老照料中心、680个社区养老服务驿站。今年将新建20个街乡镇养老照料中心、150个社区养老服务驿站。推进长期护理保险制度建设方面，本市在石景山区开展的政策性长期护理保险试点，从1个街道起步试点，扩展到今年的3个街道，全区已有182名重度失能人员享受护理服务。

推动市级卫生健康信息平台建设

卢彦介绍，本市大力推进“医”“养”数据共享和应用，目前已汇集市卫生健康、公安、民政、残联等部门老龄数据信息7000余万条。接下来将以市老龄委成员单位涉老数据为基础，逐步归集全市涉老数据，推进大数据在老龄工作中的共享应用，启动北京市基层医疗与公共卫生管理服务信息系统项目建设，实施全市医疗信息互联互通项目，推动市级卫生健康信息平台建设。

维护老年人合法权益方面，本市加强针对非法集资和金融诈骗领域的法治教育，提高老年人防范意识，加大打击非法行为力度。下一步，将对本市涉老金融诈骗案件及情况进行摸底调查分析，研究制定防骗策略，在全市范围开展防范金融诈骗主题宣传教育活动。

其他看点

本市2019年新增政府债务规模1107亿元

北京市十五届人大常委会第十三次会议昨天召开，批准本市2019年地方政府债务限额及市级预算调整方案。北京青年报记者了解到，本市2019年新增政府债务规模1107亿元，其中一般债务132亿元，专项债务975亿元，主要用于棚户区改造、土地储备等重点领域和重大工程，包括保障推进疏解非首都功能、新机场、副中心建设、“三城一区”建设等重大项目顺利实施等。

据介绍，本市2015年至2017年累计发行置换债券2195.42亿元，用于置换存量政府债务，规范了政府债务管理，缓解了政府当期偿债压力，降低了利息负担。同时，2015年至2018年累计发行新增政府债券1785亿元，其中2018年发行566亿元，平均发行利率3.36%，为推进京津冀协同发展、城市副中心建设等重大战略，补齐城乡基础设施、棚户区改造、土地储备、环境整治和生态保护等领域短板提供了有力支撑。通过政府适度举借债务，形成了大量的优质资产，促进了本市经济社会持续健康发展。截至2018年末，本市政府债务余额4248.89亿元，比上年增长9.6%，远低于当年国家核定的政府债务限额。总体看，本市政府债务规模适中、风险可控。

此外，会议还审议通过了将新增地方政府债务收支纳入预算管理的市级预算调整方案。此次预算调整后，2019年市级一般公共预算收支总规模由5050.38亿元调整至5148.58亿元；市级政府性基金预算收支总规模由1381.37亿元调整到2350.62亿元。调整后市级预算收支平衡。(记者 李泽伟)