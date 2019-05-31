香港卫生署获世界卫生组织颁发“世界无烟日奖”

香港特区政府卫生署30日获世界卫生组织颁发“世界无烟日奖”。香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始当日就此表示，获奖是对香港政府30年来控烟工作的肯定。

香港特区政府卫生署署长陈汉仪当日代表卫生署接受颁奖。她指出，控烟是一场公共卫生的持久战。多年来香港控烟工作持续推进，在非政府组织、社区的合作下，取得如今的成绩。政府还将继续努力，重点加强青少年控烟工作，保障下一代免受烟草产品的危害。

陈肇始出席颁奖礼后表示，此次获奖是对香港政府30年来控烟工作的肯定。当局一直以来多管齐下控烟，在立法、征税、教育、戒烟服务等方面一直不遗余力。吸烟人口比例由上世纪80年代的23.3%降至2017年的10%。政府希望继续降低这一数字，未来目标是在2025年减至7.8%。

她指出，未来在控烟方面，政府将继续在多方面共同推进，包括扩大非吸烟区，预防市民吸入二手烟；减少青少年吸烟人数；完善相关法律和戒烟服务，持续研究针对新型烟草产品的戒烟计划；保持与世界各地机构的联系，了解全球最新控烟趋势。

世界卫生组织将每年5月31日定为“世界无烟日”，今年的主题为“烟草和肺部健康”。为响应“世界无烟日”，香港卫生署控烟酒办公室30日还就吸烟对肺部健康的影响举办分享会。

该办公室主管封萤指出，香港整体吸烟率有下降趋势，特别在年轻组别。她认为，为了加强控烟工作效果，应继续重点避免下一代接触烟草产品。

香港胸肺基金会主席陈伟文介绍，吸烟可导致慢性阻塞性肺疾病、肺癌、肺炎和肺结核等。他特别强调，慢性阻塞性肺疾病较难察觉，且暂时没有根治方法，严重者可导致呼吸衰竭或死亡。及早戒烟能延缓慢性阻塞肺病的进一步恶化，延长患者寿命。(记者 杨喆)