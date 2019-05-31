中药古方按摩真能预防近视吗

令人眼花缭乱的各种电子产品、繁重的学习任务……身边的“小眼镜”越来越多。有数据显示：我国现有近视人数超过4.5亿，青少年为近视高发人群。

“裸眼视力提高两行”“十八岁以下视力恢复”……有商家宣称可通过中药古方按摩，让青少年在短短几个疗程内恢复视力，还有一些商家称，通过仪器设备就可以提高裸眼视力。事实果真如此吗？在全国爱眼日即将到来之际，科技日报记者为此采访了相关专家。

近视是如何发生的

“‘古方按摩法’用来防治近视，并不是最近发掘出来的新事物。上世纪50年代后期，在我国兴起的眼保健操，就是眼按摩中衍生出来的、通过自我按摩保护视力的一种方法。”5月28日，湖北省中医院眼科主任医师罗继红在接受科技日报记者采访时说。

这种按摩法是否有提高视力、防治近视的功能？先要了解近视发生的机理。

何为近视？即因某些原因，如眼轴过长或角膜、晶状体折光异常，将光线投射到视网膜前，就产生了近视。

“近视可分为三种：一是因眼轴过长(大于24毫米)，而使光线折射到视网膜前的称‘轴性近视’；二是因眼角膜、晶状体折光问题将光线投射到视网膜前的，称屈光性近视；三是因睫状肌长时间处于收缩甚至痉挛状态，晶状体不能平复而造成的近视，称为‘调节性近视’。”罗继红说。

罗继红表示，前两者是人们常说的真性近视，后一类则是俗称的假性近视，假性近视中的睫状肌长时间痉挛性调节也是由“假”变“真”，造成轴性近视的重要原因。

只对假性近视有一定缓解作用

至此，也许有读者已经看出，古方按摩由于对眼肌调节功能的影响，对缓解近视有一定的正向干预作用，这也是不少人常讲古方按摩后视力能有所提高的机理所在。

“其通过增强调节，解除睫状肌的痉挛状态是可以暂时提高视力的；若坚持治疗，对调节性近视的缓解，避免向轴性真性近视的发展也有一定作用。但因其没有解决周边离焦问题，同时也无法改变眼轴的长短及角膜、晶状体的曲率状态，故对真性近视的治疗和发展没有丝毫作用。”罗继红强调。

罗继红表示，防治近视应针对原因，采取综合性措施。首先是社会、家庭需建立起近视防控监视机制。要定期(6—12个月)进行医学验光。尤其是12岁以前的儿童，必须散瞳检影。其次，要加强体育锻炼及各种户外活动，小球运动如乒乓球、羽毛球、网球等，对少儿调节能力的提高，远胜于按摩。此外，一旦发现少儿近视应及时配镜；应优先考虑佩戴对减少旁中心离焦的产品，如塑形镜、角膜接触镜等。需要强调的是，正确的写读姿势、良好的光照、合理的作息，是对近视防治的重要环境条件。

“总之，古方按摩既不是什么神秘古老的密术，也不是时下挖掘出来的新方法，我们既不否认其对调节性(假性)近视有一定的防控作用，也不认为其具备对所有(真性)近视的防控功能。望广大消费者尤其是爱子心切的家长们，理性认识近视，防患于未然。”罗继红说。（记者 付丽丽）