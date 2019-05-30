中度饮酒或致癌？每周一瓶葡萄酒患癌几率增加1%

朋友聚会，推杯换盏，饮酒佐餐助兴是国内外通行的交际与生活方式。然而，发表在国际期刊《BMC公共卫生》上的一项最新研究表明：饮酒和癌症之间或许存在一种明确联系，科学家可以帮助人们“换算”中度饮酒和癌症之间的关系，并提高公众对于“酒精造成的癌症风险”的认识。

饮酒是不是致癌的主要风险因素？如果非要来一杯，该如何选择？

喝掉一瓶酒等于抽掉几支烟？

众所周知，吸烟有害健康，那么喝掉一瓶酒等于是抽了多少支烟？根据英国南安普敦大学医院、班戈大学和南安普敦大学的研究团队发表在《BMC公共卫生》上的研究结果显示：每周饮用一瓶葡萄酒将带来终生患癌风险值，即一个人一生中罹患癌症的几率增加1%，而这个数字在非吸烟者女性中为1.4%。

也就是说，如果有1000个男性和1000个女性每周每人各自喝掉1瓶葡萄酒，那么与不喝酒的人相比，会有额外10名男性和14名女性在他们人生中的某个时间点罹患癌症。在男性中，最主要的癌症风险集中在消化道；而在女性中，55%的病例都是与乳房相关的癌症。

研究团队还发现，如果每周饮用3瓶葡萄酒（大约相当于每天半瓶），那么男性和女性的终生患癌风险，就会分别上升到1.9%和3.6%。而这大致相当于男性每周抽8支烟、女性每周抽23支烟。

北京大学公共营养学专家柴巍中接受科技日报记者专访时表示，每周每人各自喝掉1瓶葡萄酒已经是过量饮酒了。

2015年版的《美国居民膳食指南》将健康饮食习惯总结为：多吃蔬菜、水果、全谷物、低脂或无脂奶制品、水产品、豆类和坚果，成年人适量饮酒，少吃红肉和加工肉制品，少吃加糖食品、饮料和精粮。而中国营养学会在《中国居民膳食指南2007版》中，对成年人适量饮酒给出了具体建议，即成年男性一天摄入酒精量不得超过25克，成年女性一天摄入酒精量不得超过15克。

柴巍中说，适度的“度”是指饮酒的数量和方式，即酒精度不超过20度的葡萄酒，每天饮用不要超过20毫升；酒精度在40度以上的白酒，每天饮用不超过15毫升；酒精度在10度以下的黄酒、米酒和果酒，每天饮用不超过50毫升，而且也不是每天每餐都要饮酒。

“但是在日常生活中，部分人的饮酒已远超上述数量，甚至到了酗酒成瘾的程度。早上喝，中午喝，晚上再喝，非酒不食，这样做当然会致病、致癌了。”柴巍中说。

众所周知，我国一直是酒水生产和消费大国。国家统计局数据显示，2018年我国白酒（折65度）销售量达854.7万千升。研究也显示，我国饮酒种类中白酒消费占67.2%。我国女性受酒精影响发生问题最多的是肝癌，尤其高发于50—65岁年龄段；我国男性因酒精造成的健康问题最多为出血性脑卒中。

酒精致死致残病例趋于年轻化

世界卫生组织《2018年酒精与健康全球状况报告》显示，有害使用酒精是200余种疾病的诱因。2016年，全球超过300万人死于有害使用酒精或其引发的疾病，约占当年死亡人数的5.3%。同时，酒精致死致残的病例趋于年轻化，在20—39岁年龄段，约13.5%的死亡与酒精相关。

世界卫生组织还把酒精列为一级致癌物。酒精就是乙醇，是碳水化合物的中间代谢物，饮酒后，乙醇在人体内经乙醇脱氢酶代谢为乙醛，再由乙醛脱氢酶代谢为乙酸，一般会排出体外。一旦过量摄入酒精，产生的乙醛无法及时排出体外。而乙醛能直接结合DNA，导致染色体发生变异，甚至直接导致DNA发生突变；乙醛还可导致体内细胞死亡，诱发慢性炎症和细胞复制，增加癌变概率等。

美国临床肿瘤协会公布数据显示，41%的口腔癌、23%的喉癌、22%的肝癌和21%的食管癌与饮酒相关。目前科学家也已确认“中度饮酒”“重度饮酒”和口腔、肠、肝脏及乳房等患癌风险密切相关。

南京市中西医结合医院肺病科主任李芳说，饮酒还会带来其他的健康风险。如一些抗生素中的某些成分可以抑制乙醛脱氢酶活性，使乙醛无法降解，继而蓄积在体内，造成双乙醛中毒现象。因此，服药时饮酒可能会出现面部潮红、头痛、眩晕、腹痛、恶心、呕吐、心率加速、血压降低及嗜睡幻觉等症状，严重者可能会发展至呼吸抑制、心肌梗死、急性心衰、惊厥及死亡。

不过，南安普敦大学医院等研究团队表示，饮酒对健康研究的结果是“以全人群终生风险为基础的”。从个人层面看，每个人的遗传、身体状况等具体情况不同，饮酒或抽烟带来的癌症风险个体差异很大。

也就是说，一些人饮酒、抽烟或还能长寿，而对另一些人来说则并非如此。

凡事无绝对，关键在“适宜度”

不过，柴巍中认为，“从健康角度来看，没有一种食物是全营养且绝对健康，或绝对的不健康。比如长期摄取高油脂食物容易导致高血脂、高血压和高血糖‘三高’。但对重体力劳动者或生活在高寒地区的居民来说，经常食用高油脂食物却能起到良好的营养支持和健康保护作用。”看待饮酒也不应是绝对的，关键是掌握好“适宜度”。

研究显示，葡萄酒中含有白藜芦醇、花青素等，而1997年《科学》杂志发表“白藜芦醇防癌”的研究报告。如果非要饮酒不可，是不是就该喝葡萄酒呢？柴巍中说，这个要根据地域、饮食、风俗、场所来具体分析。健康的饮食要坚持“多样、均衡、适度、规范”的营养原则；并注意快乐生活，保持良好心态，这具有巨大的保健作用。

由于酒精的危害，世界卫生组织一直在倡导减少使用酒精，在2013年，将到2025年时减少有害使用酒精10%列为目标。《2018年酒精与健康全球状况报告》指出，酒精摄入与一系列精神行为失调和疾病相关，如酒精成瘾、肝脏疾病、癌症和心血管疾病等，并可能引发暴力伤害和交通事故。在可预见的将来，有害使用酒精仍将是疾病负担的最重要危险因素之一。因此，实施有效的控酒政策十分必要，尤其是在东南亚、西太平洋等酒精消费快速增长的国家。（记者 李禾）