中国大健康与金融行业峰会在京举办

5月28日，中国国际服务贸易交易会首日，大健康与金融行业峰会在国家会议中心召开。本次峰会由中国健康管理协会主办，中国健康管理协会金融与大健康产业委员会承办，国家卫生健康委员会、中国俄罗斯友好协会、中国证券投资基金业协会、中国科技金融促进会风险投资专业委员会协办，嘉宾们就金融如何更好地服务于大健康产业发展进行了深入探讨和交流。

中国健康管理协会会长郭渝成表示，希望通过各方面的共同努力，为大健康领域的企业和机构搭建一个展示发展成就、促进交流合作的大舞台；国家卫生健康委员会王巧梅巡视员在提醒防范金融风险的同时，对金融促进大健康产业发展表达了积极的看法；中国工程院院士程京以“主动健康，中西医并重”为题发表了演讲；解放军总医院任国荃院长围绕健康中国战略下的中国综合医院发展定位进行了发言；全国社保基金理事会原副理事长王忠民以“REITS与大健康产业发展”为题展开了讲话；上海保险交易所董事长曾于瑾重点阐释了保险与大健康产业的发展；俄罗斯亚洲工业企业家联合会联席主席刘维宁（阿廖沙）介绍了俄罗斯生物医学项目的投资特点；国寿投资总裁万谊青讲述了保险+健康的创新发展之路。

峰会宣布中国健康管理协会金融与大健康产业委员会正式成立。在成立仪式上，第十二届全国政协副主席陈元对大健康产业与金融的产融结合寄予了殷切期望，并指明了发展方向；中国证券投资基金业协会陈春艳秘书长强调了金融工具合法合规使用的重要性；金融与大健康产业委员会王永利主任表示，大健康产业母基金将在金融与大健康产业委员会的带领下，实现大健康产业的产融结合。郭渝成会长向金融与大健康产业委员会王永利主任及张楠秘书长颁发了聘书。

在“大健康产业投融资模式与发展前景”的圆桌会议阶段，各位嘉宾围绕政府引导基金模式、大健康产业投资的未来发展机遇、基金作为大健康产融结合切入点的优势及必要性等问题展开了讨论。