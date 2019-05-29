金龙鱼1:1:1，舞出好比例 舞动中国梦，生活更精彩

“别再熬夜加班晚睡，透支后才觉得累……”随着欢快乐曲的响起，5月23日由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1 舞出好比例”2019人民广场舞北京赛区开赛，拉开了今年广场舞大赛城市赛的序幕。

快乐秧歌舞队扇子组字“人民网”

5月24日，迎着32摄氏度的高温，北京石景山万达广场前迎来了火一样热情的大爷大妈们。

一大早，报名北京石景山赛区的大爷大妈们就聚拢一处，换上大赛指定服饰，或挽发，或描眉，或切搓舞艺，或合影留念，带着他们的精气神儿准备一展风采。

今年大赛将经历三十个城市，分两条线路同期举行，历时五个多月，最后将决赛于北京鸟巢。

每一个城市赛区实行五天赛程制，头四天为城市赛预赛，参赛舞队随机分配，每天赛程分上下午两场进行比赛。

比赛当日，所有舞队在舞蹈教练带领下练习金龙鱼1：1：1舞出好比例定制舞蹈，参加定制舞蹈大赛，然后再角逐自选舞蹈；分别由三位裁判对两种舞蹈进行点评打分，并于当场赛事结束现场公布得分情况；最后综合四天结果予以排名，进入第五日城市赛决赛。而决赛当日“鬼步舞”的压轴，会再次将比赛的“热浪”推上巅峰。

今年比赛现场设立了金龙鱼的美食游戏互动环节，营养大厨在现场用金龙鱼调和油烹制出色香味美的食物，将美食与营养，健身与娱乐融于一体，将“吃动均衡”和1:1:1膳食脂肪酸均衡的健康营养理念深入人心，让广场舞跳出了“唇齿留香的美食味道”。

现场的叔叔阿姨们跟随着教练的节奏，专注的练习，左右摇摆，也引燃了场外的人群，24日的赛程还吸引了一位外国友人的热情参与。

外国友人与华夏之声艺术团模特队合影

“舞起来，大家舞起来，舞动中国梦让生活更精彩；舞动的中国让世界更精彩……”一曲《舞动中国》将“健康中国”融入到了人民的生活中来，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵。

燕山舞蹈队——舞动中国

广场舞作为一种喜闻乐见的健身形式，深受广大群众的喜爱，是一项值得提倡和发扬的健身项目，广场舞已经成为人们生活的一部分。它真正使百姓走出家庭，全身心投身广场，成为娱乐健身为一体的城市舞蹈。

广场舞丰富了群众的文化生活，在促进我国全面建成和谐社会和小康社会方面发挥着十分重要的作用。

“我的中国梦”、“追梦”、“圆梦”，当大妈们穿着写有这些字样的服装，踩着古典的乐曲向我们款款而来时，一股写意之风为我们大写了广场舞的思想内涵。

华夏之声艺术团模特队?——中国元素

丝竹与锣鼓齐鸣，传统与古韵同舞。舞台上时而曲调轻快，场面热烈，时而曲调悠雅，执扇舞者款款而来；时而彩绸挥舞，舞步轻盈，时而长扇一抖，拳风烈烈。广场舞已不再停留于印像中的样子，北京的赛区见识了古典与现代的碰撞，创新与优雅的融合。广场舞不再是大爷大妈们的主战场，也是中青年人，是你、是我、是他的锻炼场。

风采依然时尚模特队——林海踏古

以舞为媒，以食为缘，吃动均衡。金龙鱼1：1：1，舞出好比例2019人民广场舞大赛已经开赛，我们等你来赛！来吧，舞出你的精彩来！（李轶群）

北京天通艺苑舞蹈队——汉服秀

丝路国际公益基金志愿者艺术团——前门情思大碗茶

太极功夫扇展示

赛前化妆

金龙鱼1：1：1互动现场