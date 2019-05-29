儿童健康“互联网+疾病预防知识宝库”传播会议在京召开

在“六一”国际儿童节到来之际，由健康报社主办、辉瑞中国和阿里健康支持的2019儿童健康“互联网+疾病预防知识宝库”传播会议近日在京召开。会上，健康报社联合中国疾病预防控制中心等相关机构发出倡议：出生至五岁的健康状况奠定了成年时期的健康基础，全社会要以幼龄儿童和青少年为重点对象，充分利用移动“互联网+”的技术优势，加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作，强化权威健康知识的宣传力度，有针对性地落实幼龄儿童预防接种、青少年近视防控等重点任务，让宝宝赢在健康起跑线。

健康报发布“互联网+健康科普”倡议书，呼吁让宝宝赢在健康起跑线

上亿人从疾病预防知识宝库获益

国务院办公厅2018年4月印发了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，《意见》强调要利用互联网来推动医疗和健康工作。为贯彻落实《意见》精神，去年“六一”儿童节前夕，在国家卫生健康委疾控局、宣传司的指导下，健康报社联合中国疾病预防控制中心、中华预防医学会等机构出品的“疾病预防知识宝库”在国家卫生健康委官方客户端健康中国APP、支付宝APP和阿里健康疫苗服务三大平台上线。

健康报社总编辑周冰致辞

一年来，“疾病预防知识宝库”在儿童预防接种领域发挥了显著作用。健康报社总编辑周冰介绍，为给公众提供权威科学的预防接种科普知识，中国疾病预防控制中心去年专门向全国疾控系统下发了关于组织入驻健康中国客户端的通知，融动省市疾控系统官方平台入驻，健康报社组织专家撰写了各类原创文章及科普画册共计120多篇，极大地丰富了疾病预防知识传播的形式，提升了传播效果。

受众超过7亿人的支付宝和阿里健康同步整体平移科普文章，从不同角度、层面，共同推动了大众健康素养的提升。截至目前，至少有上亿人/次从“疾病预防知识宝库”获益。

幼龄儿童的免疫预防十分重要。“我们呼吁广大家长一定要重视适龄儿童的预防接种，疫苗本身并不区分第一类和第二类疫苗的概念，它只是表明是政府支付费用，还是个人支付费用。所以只要需要，无论一类疫苗还是二类疫苗，条件允许下都应全程序接种。”北京市疾病预防控制中心免疫所所长吴疆说到。

北京市疾病预防控制中心免疫所所长吴疆作专题报告

儿童健康知识问答将用上“机器人”

为了让更多的孩子受益，今年“疾病预防知识宝库”将在原来以儿童预防接种为主的基础上，进行内容扩容，增加婴幼儿常见病防治、营养健康、儿童近视、超重肥胖等方面的科普知识，将“疾病预防知识宝库”打造成儿童健康科普传播平台。

此外，经扩容后的“疾病预防知识宝库将塑造“互联网+儿童健康”的网络生态体系，引入阿里巴巴集团的阿里小蜜人工智能技术，以人工智能问答的形式赋能医学教育和科普服务，用科技的手段助力疾控知识精准传播。

为了确保公众所获取的知识科学准确，平台将组织权威专家针对老百姓关注的儿童公共健康问题，及时发布、传播科学权威的信息，形成健康科普数据库，供人工智能应用。

倡议让“互联网+”创新成果惠及更多宝宝

为了让更多宝宝切实享受到“互联网+”创新成果带来的实惠，会上，健康报社联合中国疾控疾病预防中心等机构发出倡议，呼吁全社会要以幼龄儿童和青少年为重点对象，创新“互联网+”服务模式，充分利用移动互联网技术、云计算能力、大数据平台和人工智能等技术手段，全面加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作，强化权威健康知识的宣传力度，提高儿童主动防病意识，有针对性地落实幼龄儿童预防接种、儿童健康营养、青少年近视防治等重点任务。倡议还呼吁公众要坚信科学进步，共同筑牢预防接种这一健康长城，让宝宝赢在健康起跑线。

辉瑞生物制药集团中国区总经理吴琨表示，辉瑞公司希望通过不断创新的合作模式，与政府、卫生健康机构、企业构建战略合作，共同促进我国免疫预防事业的发展。

周冰表示，作为献给全国儿童的“六一大礼包”，今年将继续巩固“疾病预防知识宝库”的影响力，不断完善疾控科普知识传播体系，让全社会更全面更公正地认识预防接种对儿童健康的重要意义，按免疫程序及时接种疫苗，让宝宝免遭疾病侵袭，健康快乐成长。