宝妈必看！早产儿体重大于这个数，可正常接种疫苗

早产儿又称未成熟儿，指胎龄小于37周的新生儿，其中胎龄小于28周称为极早早产儿或超未成熟儿，满34周但小于37周的早产儿称为晚期早产。根据出生体重可以分为低出生体重儿(<2500g)、正常体重儿(2500～3999g)和巨大儿(≥4000g)。

近年来，我国早产儿的发生率呈逐年上升的趋势，相比于正常分娩婴儿，早产儿由于获得的母体抗体较少，所以母传抗体对免疫应答的抑制作用也可能比正常分娩的婴儿更低。因此，不少家长有疑惑，早产儿接种疫苗是否应按胎龄计算来接种疫苗呢?是否需要考虑体重，才可以接种疫苗呢?

其实，大多数情况下，无论早产儿的出生体重是多少，应该根据出生后的实际年龄来接种疫苗，并且与正常分娩的婴儿免疫程序和接种注意事项相同，不推荐加大间隔或减少接种次数。

“与足月儿相比，早产儿自身免疫系统功能发育不成熟，从而导致罹患疫苗可预防疾病的风险升高。”欧阳颖介绍，极低体重(<2000g)的早产儿易罹患侵袭性肺炎、乙型肝炎等感染性疾病，甚至可因感染而导致死亡。此外有研究表明，早产儿比足月儿更易感染侵袭性肺炎球菌、流感病毒和麻疹等疾病。

欧阳颖表示，只要早产儿生命体征稳定、体重大于2千克，就可以接种各类疫苗(卡介苗除外，应等到宝宝体重大于2.5公斤再接种)。对于临床上状态稳定的早产儿，不必将胎龄大小和出生体重作为推迟常规疫苗接种的考虑因素。出生后≥1月龄的早产儿，无论出生时的体重和胎龄大小，基本与大年龄婴儿的免疫应答相当。

值得注意的是，对于足月宝宝来说，在出生后24小时内就要接种卡介苗和乙肝疫苗第一针。但对于早产儿来说，应该等到宝宝的身体素质平稳，体重达到2.5公斤以上再接种卡介苗。至于乙肝疫苗的最佳接种策略，是将首次接种时间推迟到出院，或者是体重超过2千克的时候。

但也有特殊情况，如果妈妈乙肝表明抗原呈阳性，早产儿须在出生后12小时内接种乙肝疫苗，如果此时宝宝的体重低于2千克，那么第一针疫苗不应计入免疫程序，也就是接种这一针后，再次按照0、1、6个月接种3剂乙肝疫苗。

对住院的早产儿，接种疫苗仍需要十分谨慎，一般需要进行合理临床评估后方可接种疫苗。对于一些确实有接种禁忌或需要暂缓接种的早产儿，应采取对家庭中的成人进行接种，以起到间接保护作用。

本文专家：欧阳颖，中山大学孙逸仙纪念医院新生儿及儿童重症监护专科副主任。主要从事新生儿及儿童危重症的救治、超低出生体重儿的救治及早产儿营养、早产儿支气管肺发育不良、早产儿脑损伤的管理，超低出生体重儿成功救治率达90%及以上。(中山大学孙逸仙纪念医院 张阳、刘昕晨)