“等哈儿 等哈儿 再等哈儿” 拖延症能治吗？

冯廷勇教授团队通过收集人们真实的任务厌恶、结果效用以及决策（包括追踪研究），对拖延现象进行深入研究。

“明日复明日，明日何其多，我生待明日，万事成蹉跎”—— 一首《明日歌》道出了拖延的弊端，也警示着后人要谨防拖延，但是，拖延症仍然出现在不少人身上。

昨日，记者从西南大学获悉，该校心理学部冯廷勇教授团队的科研成果论文发表在国际心理学顶级期刊上，解释了人们拖延的成因并提出了解决方案。

近20%成年人存在慢性拖延

“拖延就是，尽管预见到拖延会带来不利后果，仍自愿推迟开始或完成某一计划好的任务。”西南大学心理学部教授冯廷勇介绍，跨文化研究表明，不同文化背景下有15%至20%成年人存在慢性拖延，超过70%学生承认自己存在学业拖延行为，甚至部分学生存在长期行为障碍性拖延。

冯廷勇教授介绍，事实上，拖延已成为人类非常普遍的一个行为，甚至已成为一些人的生活习惯。

拖延不仅是一个习惯问题，更是一种病。冯廷勇教授称，大量研究表明，拖延不仅会对人们的情绪、学业表现以及社会成就等产生不利影响，而且会降低人们的主观幸福感。更有甚者，会损害人们的身心健康。

据了解，近20年来，拖延行为引起研究者广泛重视，成为国际上重要的研究领域。

拖延是中等程度可以遗传的

“研究者们对于拖延成因进行了多角度的探讨和研究，早期主要从心理动力学、行为主义、健康心理学等角度，对拖延行为进行解释。”冯廷勇表示，行为主义者从操作性条件作用角度思考拖延问题，认为拖延是一种习得的习惯；健康心理学认为，拖延是一种应对策略，个体通过这种策略逃避能力缺失的状况，进而维持自尊。

据介绍，对于拖延的遗传机制，目前学术界开展了几项行为遗传学研究。学者调查了在同一家庭中抚养的男性双生子（包括118对同卵双生子和93对异卵双生子）的拖延相关状况，结果显示，同卵双生子间、异卵双生子间的拖延程度均呈显著相关。另一项行为遗传学研究表明，拖延与冲动均中等程度可以遗传。“然而，目前还没有研究从分子遗传学角度，探究拖延行为的遗传机制。”冯廷勇说。

女性比男性更容易出现拖延症

放学回家，不到最后一刻不得完成家庭作业；大学论文要交了，还不想写；吃完饭，洗碗？等会儿……

怎么就患上了拖延症？“对拖延行为影响因素的研究是最为广泛的，归纳起来主要是个性相关因素、任务相关因素及一些状态性因素。”冯廷勇介绍，在个性相关因素中，人格因素排在第一位。研究发现，大五人格中的尽责性，与拖延呈明显负相关；神经质与拖延表现出中度正相关；完美主义和自我效能感，都与拖延呈显著负相关。

据了解，在个人能力方面，未来时间洞察力与拖延行为呈显著负相关，主观时距、压力知觉与拖延呈显著正相关。建构水平高低也影响拖延行为，高建构水平者可能更容易表现出拖延行为。

还有研究表明，女性比男性更易出现拖延，而且女性能体验到与拖延相关的更高水平的焦虑。

任务性质也会影响拖延行为。研究表明，大部分人只是对某些任务拖延，而非所有任务。任务的价值、难度、延迟时间以及任务厌恶等，都对学习拖延有直接影响。

一个拖延的人往往又是冲动的人

从常识来看，拖延和冲动是两种相反的行为：一种磨磨唧唧，推迟行动；一种不容思考，急于行动。

“然而，大量行为研究（包括元分析）都表明，拖延和冲动性存在显著的正相关。即一个拖延的人往往又是一个冲动的人，或者说一个冲动的人往往又是拖延的人。”冯廷勇教授表示。

拖延与冲动性为什么总是联系在一起？或者说，一个拖延的个体为什么往往又是冲动的个体？冯廷勇教授称，团队课题组原创的拖延的时间决策模型（Time decision model of procrastination，TDM）从情绪修复观点（Emotion-repair perspective）进行了很好的解释：导致拖延的核心因素个体，在预期完成任务过程中产生强烈负性情绪。从情绪修复角度出发，个体为了达到情绪平衡，往往会追求及时奖赏，从而表现出明显冲动性行为。

提高拖延者自我力量感

拖延现象很普遍，那么，还有得治吗？

据介绍，对于拖延的干预，主要目标是通过增加自我控制与自我价值， 提高拖延者的自我力量感。

常见的干预方法或策略包括：改变不合理的认知（如完美主义、对失败或成功的恐惧）；提升未来任务的价值认知，降低短期诱惑的价值；将长期目标划分成短期子目标，增加动机曲线高度；鼓励拖延者对任务执行过程负责，进行自我管理和监控。

“研究拖延行为具有重要的科学价值和实际意义，但该领域从认知机制、神经基础到遗传基础都还有许多未解之谜，更缺乏行为-脑-基因的系统研究。”冯廷勇介绍，他的团队研究项目将从行为-脑-基因的系统研究思路出发，以多模态MRI（Task、Resting，VBM和DTI）为主要技术手段，将HTR2B基因多态性作为突破口，系统考察拖延的认知机制、神经基础和遗传基础，以及脑结构和脑功能在基因与行为间的中介作用，试图制定拖延的应对与干预方案。（记者 周小平）