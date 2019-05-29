化妆品安全知识问答：化妆品中起保湿作用的物质有哪些？

问：化妆品中起保湿作用的物质有哪些？

答：在保湿化妆品中，发挥保湿作用的保湿剂主要有以下几类物质。

1.油脂类成分

这类保湿剂不被皮肤吸收，可在皮肤表面形成油脂膜，防止角质层水分蒸发，起到封闭保湿的作用。代表性原料是凡士林，但其油腻性较强，所以化妆品企业多选用其他油脂类原料，如橄榄油、杏仁油等。

2.吸湿性成分

此类保湿剂多为小分子的醇类、酸类、胺类等有机化合物，能够从周围环境吸收水分，提高皮肤角质层的含水量，如甘油、氨基酸、吡咯烷酮羧酸钠、乳酸和乳酸盐等。该类保湿剂单独使用时只适合于相对湿度高的季节及南方地区，不适合北方干燥的冬季，但可通过配合油脂类保湿剂加以解决。

3.亲水性成分

此类保湿剂为亲水性的高分子化合物，加水溶胀后能够形成空间网状结构，将游离水结合在网内，使自由水变成结合水而使水分不易蒸发散失，起到锁水保湿的作用，适用于各类肤质、各种气候条件。代表原料为透明质酸（也称为玻尿酸），这是一种黏多糖类物质，保湿作用强而温和，是非常优秀的保湿剂。

4.修复性成分

角质层为人体的天然屏障，若屏障作用降低，则皮肤的失水量就会增加。在保湿产品中添加具有修复角质层作用的物质，能提高角质层的屏障功能，降低经过皮肤散失的水量，进而达到保湿作用，其代表原料如神经酰胺、维生素E等。

问：为什么一定要做好皮肤的防晒工作？

答：要做好皮肤的防晒，首先要了解什么是紫外线。紫外线（UV）是日光中波长最短的一种光波，约占日光总能量的6%，也是日光中能对人体造成伤害的主要波段，其波长范围在200～400nm。根据波长长短，可将UV分为3个波段：长波紫外线（UVA），波长为320～400nm；中波紫外线（UVB），波长为290～320nm；短波紫外线（UVC），波长为200～290nm。由于透射能力不同，不同波段的紫外线对皮肤的影响也不同。

1.UVA波长最长，所以透射能力也最强，可达皮肤的真皮深处，具有透射力强、作用缓慢而持久的特点，短时间内就可使皮肤出现黑化现象，长期作用会损害皮肤的弹性组织，促进皱纹生成，使皮肤提前老化。

2.UVB的透射程度不及UVA，只能透射到人体的表皮层，在短时间内可使皮肤出现红斑、炎症等强烈的光损伤，其对皮肤的作用是迅速的，也是导致皮肤急性晒伤的根源，会引起皮肤的光毒和光敏反应，所以该波段是紫外线晒伤的主要波段。

3.UVC透射力最弱，只能到达皮肤的角质层，且绝大部分被大气阻留，所以不会对人体皮肤产生危害。

UVA和UVB照射过量，都会诱发皮肤癌变，所以，皮肤防晒也主要是应对上述两个波段的紫外线。

问：过度的紫外线照射对皮肤有哪些伤害？答：过度的紫外线照射对皮肤所造成的伤害主要有日晒红斑、日晒黑化以及光致老化等。

1.日晒红斑：也称之为日光灼伤或紫外线红斑，是由紫外线照射在局部而引起的一种急性光毒性反应，主要症状为皮肤出现红色斑疹，轻者伴有皮肤红、肿、热、痛，重者会出现水疱、脱皮等表现，其成因主要是UVB照射造成的。

2.日晒黑化：皮肤经紫外线过度照射后，在照射部位会出现边界清晰的弥漫性灰黑色素沉积，产生的色素斑会影响皮肤的美观，其成因主要是UVA照射造成的。

3.光致老化：皮肤长期受UVA照射后，真皮基质内起锁水作用的透明质酸类物质加速降解，弹力纤维与胶原纤维含量降低，部分弹力纤维出现增粗、分叉等，导致皮肤的弹性与紧实度下降，出现松弛和皱纹等皮肤衰老或加速衰老的现象。另外，由UVA照射产生的自由基，能够导致组成皮肤细胞膜的不饱和脂肪酸被氧化，生成过氧化脂质，最终形成脂褐素沉积在皮肤内，导致皮肤出现暗沉，甚至产生老年斑。

4.皮肤光敏感：是指在光敏感物质的存在下，皮肤对紫外线的耐受性降低或感受性增高的现象，其可引发光过敏反应和光毒性反应。不过这种现象只发生在一小部分人群中，属于皮肤对紫外线辐射的异常反应。