舌头发硬，快打120

深圳大学总医院心内科主任 李海鹰

脑卒中包括脑梗死和脑出血两大类，临床表现很接近，其根源病因也均与脑血管硬化有关。身体里的血管硬化我们很难感觉到，但如果感觉无明确原因的舌头发硬，卒中可能就在眼前了。

简单来说，因为血管硬化，管腔变窄，血流减慢，血液黏稠度增高，就会使舌静脉循环变差，进而刺激舌神经导致舌根发硬，吐字不清。不过，这并不是卒中发作的唯一征兆，如同时合并吞咽困难、嘴角流涎，表示情况危险之极。除此之外，脑卒中前一般还有以下症状需高度警惕：哈欠不断、血压升高、鼻出血、步态异常、突发眩晕、剧烈头痛、发作抽搐、睡眠障碍、意识模糊……如出现上述症状，必须立即就医，脑梗死及时溶栓通常预后良好，脑出血及时手术往往也能抢救过来。在没有明确诊断的情况，切忌自行服药，尤其是抗血小板药物，如果是脑出血，一旦误服抗血小板药物，会导致出血不止。

预防卒中发作应注意生活细节：天气变化时，老年人体温调节能力差，一定要随时增减衣服；遇事千万别生气，很多脑卒中尤其是脑出血和情绪激动有关；适度运动能有效预防脑卒中，建议老年人每天至少快走30分钟，直到身体发热、微微出汗。