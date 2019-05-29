热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

舌头发硬，快打120

是脑卒中先兆，必须尽快就医

2019年05月29日08:21 来源：人民网-生命时报

深圳大学总医院心内科主任 李海鹰

脑卒中包括脑梗死和脑出血两大类，临床表现很接近，其根源病因也均与脑血管硬化有关。身体里的血管硬化我们很难感觉到，但如果感觉无明确原因的舌头发硬，卒中可能就在眼前了。

简单来说，因为血管硬化，管腔变窄，血流减慢，血液黏稠度增高，就会使舌静脉循环变差，进而刺激舌神经导致舌根发硬，吐字不清。不过，这并不是卒中发作的唯一征兆，如同时合并吞咽困难、嘴角流涎，表示情况危险之极。除此之外，脑卒中前一般还有以下症状需高度警惕：哈欠不断、血压升高、鼻出血、步态异常、突发眩晕、剧烈头痛、发作抽搐、睡眠障碍、意识模糊……如出现上述症状，必须立即就医，脑梗死及时溶栓通常预后良好，脑出血及时手术往往也能抢救过来。在没有明确诊断的情况，切忌自行服药，尤其是抗血小板药物，如果是脑出血，一旦误服抗血小板药物，会导致出血不止。

预防卒中发作应注意生活细节：天气变化时，老年人体温调节能力差，一定要随时增减衣服；遇事千万别生气，很多脑卒中尤其是脑出血和情绪激动有关；适度运动能有效预防脑卒中，建议老年人每天至少快走30分钟，直到身体发热、微微出汗。

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn