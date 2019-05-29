咖啡巨头出茶饮，你会买账吗

■初尝理由：

瑞幸咖啡的成功上市将瑞幸咖啡与星巴克之间的竞争带入下半场。5月27日，瑞幸咖啡宣布旗下的茶饮产品在全国门店登陆，在此之前星巴克中国也在中国市场推出了“新品类”——玩味冰调，星巴克将健康理念融入饮品中，其中四款以茶瓦纳为基底调配的饮品更是被很多媒体称作是星巴克进入新茶饮市场的信号。本期吃货会议室就将星巴克的玩味冰调与瑞幸咖啡的小鹿茶做了测评和对比，体验过程中发现双方颜值都很具有竞争力，小鹿茶产品与当下的新茶饮产品相似度较高，星巴克则是在包装和口味上独具特色，尤其是在口味上比较大胆。

本次测评分别选了星巴克玩味冰调的两款产品以及小鹿茶的两款产品，按照所用食材的相关性分为“桃子组”（星巴克的醋意桃桃、瑞幸咖啡的桃桃芝士红宝石茶）以及“柚子组”（星巴克的橙柚派对、瑞幸咖啡的西柚芝士茉香茶），四款产品均为冷饮，非常适合夏天饮用。其中，桃桃芝士红宝石茶的桃子味虽然浓，但却有很浓的罐头味道，整体甜度偏高；醋意桃桃则也有比较浓的桃子味，但是醋味也很明显。西柚芝士茉香茶则加入了很多柚子果肉，柚子味很重，甜度却不高，并且茉莉花茶味道与西柚和芝士的味道融合得很好，口感也不错；橙柚派对则是水果味很重，颜色非常显眼，搭配“玩味冰杯”颜值非常高。

星巴克和瑞幸咖啡目前都开始尝试通过产品创新来迎合市场的需求。相比之下瑞幸咖啡的小鹿茶在产品的口味及包装方面与当下的新式茶饮产品相似度更高，但口味却没有新式茶饮产品那么浓郁；星巴克的玩味冰调系列则参考了鸡尾酒调制的做法，产品颜值很高，可选种类也比较丰富，但在产品口味上，玩味冰调系列产品的口味更大胆也更具特色。（记者 郭诗卉 于桂桂）