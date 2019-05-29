在外不敢说话怎么回事

刘娟的儿子小军今年8岁，每次谈起儿子，刘娟都是幸福感满满。然而最近，她却有点担心。原来，小军的老师找到刘娟，说孩子在班里太内向了，从不举手发言，叫起来回答问题也不敢说话。这让刘娟有些疑惑不解，自己眼中活泼开朗的儿子怎么在外面变成了“内向”“不敢说话”？

中国科学院心理研究所心理健康应用中心测评主管肖震宇解释说，家庭是孩子从小生活长大的环境，是其个人安全区，在家里孩子没有任何顾虑和畏惧，能够完全放开自己，自然要比和外人相处更开朗。但如果这种反差过大，家长们就要引起注意，可能是某些因素对孩子产生了影响。

1.家庭教育方式不当，忽视孩子的对外交往。现在很多孩子都是独生子女，在家里被宠着、捧着，导致离开家后不会和别人平等友好相处，久而久之就会受到排挤孤立，变得不爱说话。加上有些家长总喜欢强调外面的社会是危险的，不要随便和别人说话、来往。这样一来，很多孩子也会对外界怀有较强的警惕性，将自己封闭起来。

2.学校过于强调纪律，让孩子产生畏惧。这一现象多发生在刚入学不久的孩子身上。步入校园后，孩子们第一次真正了解什么是纪律：上学不能迟到、上课不能随便说话、有问题要举手、要听老师的话……这一系列改变都会让孩子变得紧张，生怕做错事受到批评。上学前的松散自由和学校里的严明纪律形成对比，孩子一时无法适应，家长又没有及时察觉处理，他们就会逐渐变得少言寡语。

3.社会不安全因素过多，让孩子没有安全感。如今的社会环境相对复杂，尤其是校园霸凌问题。很多孩子本身很开朗，但如果在学校里受到高年级孩子的“欺负”，或是在同学之间遇到一些“不公平待遇”，就会感到害怕，没有安全感，甚至不愿意去学校。

正常情况下，一个人的人格是时间上稳定、场景上一致的。比如内向的孩子无论在家还是在学校，都会表现比较内向，不会有太大差异。但如果人格呈现出两种完全不同的状态时，会使孩子内心产生冲突，进而引发焦虑，成年后也会变得紧张易感，甚至出现躁郁的情况，即平时闷着不说话，一旦爆发可能出现严重后果。

肖震宇建议，孩子成长中，家长要与学校、老师加强沟通，多了解他们在学校的状态，是不是与家中表现一致，如果发现问题要及时干预引导。平日，家长要多带孩子走出去，让他们学会与其他同龄孩子平等友好地相处。家庭氛围也很重要，不要总是惯着孩子，不能让他们形成“别人都该让着他、围着他转”的意识。针对社会上的不安因素或是校园霸凌问题，学校和老师也应高度重视，当察觉出异样行为表现时，及时问清原因，看是否有被孤立或欺凌情况出现。▲