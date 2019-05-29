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保障河流生态流量，是目前全国正在开展的创建绿色小水电站工作的一项重要内容。越来越多的小水电站正在装上生态流量监控设施，放了多少水、是否达到要求，一目了然。同时，小水电站生态流量监管也纳入了河长制湖长制等考核体系。

经过生态改造，小水电站提高了水能资源利用效率，河流生态也得到有效修复。

四川省雅安市宝兴县的蚂蟥沟电站，位于青衣江的上游位置。不久前，这座水电站收到了一张两万元的罚单，被罚的原因是：生态流量下泄不足。

原来，根据今年颁布实施的《雅安市青衣江流域水环境保护条例》，水电站应当按照批准的取水许可规定条件泄放最小下泄流量。3月初，宝兴县水利局通过监测系统发现，该电站的瞬时流量未达到生态流量下泄规定量，相关部门遂对其进行了行政处罚，目前已经整改到位。

蚂蟥沟电站收到的这笔生态流量罚单，是目前全国创建绿色小水电站、保障生态流量工作的一个缩影。

生态流量是绿色小水电站的重要指标

小水电站生态流量是指为保障河湖基本生态用水需求，小水电站闸坝下泄的流量。

目前全国正在进行的创建绿色小水电站工作中，保障生态流量可以说是“牛鼻子”。截至目前，全国成功创建了165座绿色小水电站。不过，据水利部门统计，目前落实生态流量的农村水电站还不到全国电站总数的40%，能够承担灌溉、供水、景观、生态等综合利用功能的小水电站明显偏少。

“小水电站生态流量保障不够，既有历史成因，也有管理问题。”水利部农村水利水电司副司长邢援越说，在电力短缺时期，很多地方为了解决无电、缺电问题，把发展小水电作为满足电力需求的重要途径。当时，对发电能力和节省投资比较看重，对河流生态重视不足，造成了小水电站建设标准较低。

从管理上看，尽管环保法律法规体系逐步完善，但仍有部分地区环保意识薄弱，对生态环境保护认识不到位，存在“重开发、轻保护”的问题，片面追求投资效益。

“难以保障河道基本生态用水需要，这是农村水电最突出的短板。集中表现在小水电站没有核定生态流量，没有单独生态流量泄放设施，比如大坝放水设施、生态机组等，也没有开展生态流量监测。”邢援越说。

当前，绿色发展已经成为水电行业共识。针对一些地方农村水电开发影响生态的情况，水利部提出“有限、有序、有偿”开发农村水能资源，完成了3200多条中小河流水能资源开发规划修编，以河流为单元，开展电站增效扩容改造和河流生态修复，在全国实施绿色小水电站创建，其中生态流量是重要指标。绿色小水电站创建工作启动以来，在生态改善、惠及民生、标准化建设等方面发挥了示范引领作用。

补齐生态流量泄放的工程短板

站在浙江省金华市婺城区九峰水电站的拦水坝上，一头，坝上水库波光粼粼，与远处的叠翠群峰相接相融。另一头，坝下生态机组泄放的河水汩汩流出，为下游6个村子村民的生产生活用水提供保障。

九峰水电站是全国首批绿色小水电站之一。生态机组下游尾水河道安装了自动流量监测装置，保障厚大溪清水长流。

为保障小水电站生态流量，全国各地积极探索。广东省肇庆市广宁县对部分电站加装生态流量监控设施，实施远程监控。重庆市綦江区扶欢河5座老旧水电站增设生态流量泄放设施、保水涵水设施，增加生态湿地和亲水平台，修复减脱水河段1060米。

“补齐生态流量泄放的工程短板，要从两方面入手。”邢援越介绍，一方面要让“水能放得出”，改造引水、泄洪等设施，安装生态机组，增设坝闸下放水设施。

2016年水利部联合财政部，启动了“十三五”农村水电增效扩容改造，目标是以河流为单元，通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，促进小水电绿色升级。其中涉及浙江等21个省区市和新疆生产建设兵团的1300多条河流，生态改造项目近2000个，修复减脱水河道3000多公里。

另一方面，要精准监控“放了多少水”。安装流速仪、流量计等监测仪器，准确反映生态流量泄放情况，为生态流量监管提供准确依据。在湖北省，自然保护区、生态敏感区、重点流域内的小水电站都要安装生态流量监控设备。

据统计，截至2018年底，已下达中央财政奖励资金40.5亿元，370多条河流、1191个生态改造项目已完成改造，累计修复减脱水河段1830公里。经过改造，小水电站提高了水能资源利用效率，基本消除了安全隐患，河流生态得到有效修复。

核定生态流量，要因地、因河、因站精准施策

在补齐工程短板的同时，更要加强监管，确保小水电生态流量泄放真正落地。

“在生态流量核定上，一定要因地、因河、因站精准施策，防止一刀切。”邢援越介绍，根据河湖生态环境需水技术规范、水电工程生态流量计算规范、水电水利建设项目河道生态用水环境影响评价指南等技术规范，综合考虑河流特性、水资源开发利用现状，重点考虑下游河道水生生态、水环境质量、湿地补水、景观维持等基本用水要求，科学确定小水电站生态流量。

目前，已有浙江、福建、四川、甘肃等10个省份出台文件，对生态流量核定、泄放措施和监督管理做出明确规定。

“农村小水电站多位于经济欠发达地区，生态改造成本较高，各地可通过制度创新，解决‘钱从哪来’的问题。”邢援越说，比如对实施生态改造、调整运行方式、落实生态需水而造成经济损失的小水电站，考虑给予合理补偿和政策优惠，激发小水电站业主改造的积极性。

福建省率先出台生态电价管理办法，建立生态流量监管平台，安装监控装置实时在线监控，奖惩结合促使小水电站业主自觉落实生态流量。对最小生态下泄流量监控数据完整率和达标率达90%（含）以上的改造类水电站，上网电价每千瓦时加价2分钱，限制类水电站加价3分钱。

此外，水利部要求将农村小水电站生态流量监管纳入河长制湖长制、水资源管理等工作内容和考核体系，严格监督检查，定期考核奖惩。采取明察和暗访相结合方式，日常监管和专项监督并重，加强跟踪检查和督促指导。水利部副部长田学斌表示，对进展缓慢、问题突出的，要挂牌督办、限期完成；对责任不落实、监管不到位、敷衍塞责、弄虚作假的，要通报批评、公开约谈；对情节严重的要严肃追责问责。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 14 版）