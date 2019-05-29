“只要为患者服务好就好。”今年53岁的邹余粮，已经行医30多年，临床经验丰富，行医原则却简单。作为临床专家，他每年诊治患者3000余例。虽是省城大医院的专家，但邹余粮经常走进县乡村镇，指导基层医疗卫生人员提升诊疗技术，开展流行病调研。

2005年，陕西省卫生厅出台《陕西省城市医院支援国定贫困县区医院项目实施方案》，确定由西安交通大学第一附属医院负责定边县医院的医疗扶贫工作。邹余粮担任赴定边医疗队队长。他和同事们辗转千余里，到达位于陕、甘、宁、内蒙四省区交界的榆林市定边县，开展为期3年的医疗帮扶工作。

帮扶期间，邹余粮带领团队发现了陕西省最大的家族性婴儿惊厥家系，这对于研究与基因缺陷有关的遗传性惊厥具有重要意义。“我在定边工作过3年，那里的手术室远不如城里医院的手术室条件好，但是做了那么多手术从没出现过一例感染。”

2016年，邹余粮荣获第十届“中国医师奖”。

谁也没想到，就是这样一位追求卓越、精益求精的好医生，却在2017年底被确诊为肝癌晚期，并住进西安交通大学一附院接受治疗。从一位济世救人的知名教授，变成一位重症肝癌患者，邹余粮没有被病魔击垮。他一边和同事们共同探讨治疗方案，一边大胆实践临床治疗。

“我接受了目前世界上先进的T淋巴细胞免疫治疗法。这种技术在肝脏实体瘤上的应用较少，还没有成熟的经验可以借鉴。但我愿意尝试，也愿意承担任何可能的副作用和一切后果，希望能为新技术的临床应用做点贡献。”邹余粮说。

在邹余粮和医护人员的共同努力下，他体内肿瘤最敏感的AFP指标连续数月小于20以下。近期多次复查结果显示，AFP指标完全正常，这意味着邹余粮体内的肿瘤细胞已被消灭且不再生长。

“现在我是一名医生，也是一名患者。”邹余粮说，这种双重身份让自己有了更深刻的体悟。“医生需要改变理念，有时候决定患者命运的事情，应该交给患者，选择什么治疗方案，患者最有发言权。”

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 13 版）