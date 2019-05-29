世卫大会达成多项共识

据新华社日内瓦5月28日电 （记者刘曲）第七十二届世界卫生大会28日在日内瓦闭幕，本届大会就全民健康覆盖达成多项共识。大会还审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本》，首次将起源于中医药的传统医学纳入其中。

本届大会围绕“全民健康覆盖：不遗漏任何一人”这一主题展开讨论，以推动世界各国采取实际行动落实全民健康覆盖。与会代表同意加强针对全民健康覆盖的紧急护理系统，为包括创伤、心脏病、精神疾病等需要及时处理的健康问题提供更好、更快的服务。

大会28日通过了一项决议，旨在提高药品、疫苗及其他医疗产品价格透明度。该决议呼吁各国加强向公众共享有关政府和其他买家购买医疗产品实际价格的信息，并提高药物专利、临床试验结果以及影响产业链各环节定价因素的透明度。

大会25日审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本》，首次将起源于中医药的传统医学纳入其中。纳入《国际疾病分类》后，中医药具体对哪些人群、哪些疾病有效，相关数据不仅可以从中国收集，还能在国际上更广泛地收集，因此可为中医药临床研究提供更多、更可靠的依据。

大会20日至28日举行。大会除讨论初级卫生保健问题外，还讨论了药品和疫苗获取、抗微生物药物耐药性、保障患者安全等具体议题。

世卫大会是世界卫生组织最高决策机构，通常每年5月在日内瓦举行会议，审议世卫组织总干事工作报告、世卫组织预算报告等。

《 人民日报 》（ 2019年05月29日 13 版）