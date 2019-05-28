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晨阳植润儿童水漆发布 支持可持续发展目标

2019年05月28日15:26 来源：人民网-人民健康网

5月27日上午，全球荷兰皇家帝斯曼集团与晨阳水漆在国家体育场鸟巢文化中心联合发布了植物儿童水漆。在发布会现场双方签署了战略合作协议，将在产品研发与产业生态等方面展开更加深入合作。

晨阳集团党委书记、执行总裁刘占川表示，晨阳水漆坚持绿色环保高质量发展思路，与荷兰帝斯曼集团注重可持续发展的理念不谋而合。未来双方将在产品研发与产业生态等方面展开更加深入合作。

“在过去的6年中，中国市场对于水性涂料树脂技术的需求持爆发性提升。”帝斯曼特种树脂全球总监Martin Vlak在发布会现场透露，为了满足中国市场的需求，帝斯曼在广东顺德的工厂正在不断扩大生产产能。他还表示，与晨阳水漆的研发合作，将有助于企业的本土化发展。

晨阳水漆技术研发中心副总经理董立志称，晨阳植润儿童水漆经过三年研发、20000余次反复实验，双方突破了植物基原料技术与晨阳水漆净味、抗污等多项核心技术的兼容问题。

晨阳水漆品牌运营中心总经理马林表示：晨阳植润儿童水漆作为一款支持可持续发展目标的战略性产品，将带动更多涂料企业发力研发相关产品，共同满足中国涂料市场不断增长的对“儿童漆”等高端化产品的消费需求。

(责编：聂丛笑、许心怡)


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